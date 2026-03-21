الأرصاد تُحذر: استمرار عدم الاستقرار الجوي اليوم.. أمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم السبت، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

خريطة سقوط الأمطار والظواهر الرعدية

توقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة. كما تتهيأ الفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تتطور إلى متوسطة (بنسبة حدوث 30%) على مناطق من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة من احتمالية صاحب السحب الرعدية ضربات للبرق وفرص لتساقط حبات "البرد" على بعض المناطق، مع نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل هذه السحب.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة

يشهد اليوم نشاطاً للرياح على كافة الأنحاء تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من القاهرة الكبرى، مدن القناة، سيناء، شمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أما عن حالة الملاحة البحرية، فقد أكدت الهيئة وجود اضطراب شديد على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، ويرتفع الموج لقيم تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر.

إرشادات هامة للسلامة العامة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدة تحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم، تضمنت:

-تجنب الوقوف أسفل الأشجار، اللوحات الإعلانية، والمنازل المتهالكة.

-القيادة بهدوء وحذر على الطرق السريعة بسبب انخفاض الرؤية.

-متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة للتعامل مع أي طوارئ جوية.