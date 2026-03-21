الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صواريخ إيران تضرب وسط إسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي وأضرار في تل أبيب

القسم الخارجي

شهدت إسرائيل والأراضي المحتلة تصعيدًا عسكريًا جديدًا، مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ووسط البلاد، عقب رصد هجوم صاروخي إيراني استهدف وسط إسرائيل وجنوبها، إضافة إلى مستوطنات في وسط الضفة الغربية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، في وقت أعلنت فيه وكالة "مهر" الإيرانية إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

إصابات مباشرة وأضرار مادية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الصواريخ نجحت في اختراق الدفاعات الجوية، حيث سقطت شظايا في منطقة تل أبيب الكبرى، فيما سقط رأس صاروخي متفجر في منطقة بوسط إسرائيل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

كما أشارت التقارير إلى تعرض مبانٍ لإصابات مباشرة، خاصة في مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب، حيث تصاعدت أعمدة الدخان وسُجلت أضرار كبيرة نتيجة سقوط الشظايا والانفجارات.

صواريخ برؤوس عنقودية

وفي تطور لافت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الصواريخ التي أُطلقت في هذه الدفعة كان يحمل رأسًا عنقوديًا، ما يزيد من خطورة الهجوم وقدرته على إحداث أضرار واسعة في المناطق المستهدفة.

تصعيد متواصل في المواجهة

يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، في إطار تصعيد غير مسبوق تشهده المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة.

ويرى مراقبون أن استهداف مناطق حيوية في وسط إسرائيل يعكس تحولًا في طبيعة المواجهة، مع زيادة الاعتماد على ضرب العمق الاستراتيجي، وهو ما يرفع من مستوى التهديد ويضع المنطقة أمام سيناريوهات أكثر خطورة.

