وزير الخارجية الإيراني:بعض الدول تحاول الحل وأمريكا لاتريد وقف عدوانها

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أن بعض الدول تحاول إيجاد حل ولا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لوقف عدوانها.

أضاف: يجب أن تتوفر ضمانات بعدم تكرار الحرب وتعويض الأضرار التي لحقت ببلادنا.

أكد عراقجي: سنواصل الدفاع عن أنفسنا مهما استغرق الأمر وما دامت هناك ضرورة.

وسبق ورد عباس عراقجي، على قرار رئيس الوزراء البريطاني بإتاحة القواعد البريطانية للقيام بأعمال عدوانية ضد إيران: "إن الغالبية العظمى من الشعب البريطاني لا ترغب في المشاركة في الحرب التي اختارتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران".

واكد عراقجي: "إن السيد ستارمر، بتجاهله إرادة شعبه، يعرض حياة المواطنين البريطانيين للخطر من خلال إتاحة القواعد البريطانية للقيام بأعمال عدوانية ضد إيران".

وتابع عراقجي قائلاً: "ستمارس إيران حقها المشروع .



وهنأ عراقجي في رسالة جميع المسلمين في أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر، وشدد على ضرورة تعزيز الوحدة بين الدول والشعوب الإسلامية في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية، وإدانة جرائم المعتدين الأمريكيين والصهاينة والتعبير عن الاشمئزاز منها.