قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى نية صيام الست من شوال؟.. اعرف آخر وقته وكيف تنويه بهذا الدعاء
سعر الدولار يسجل خسائر أسبوعية مع تصاعد توقعات التشديد النقدي
أمطار شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك
ليفربول يصطدم ببرايتون في اختبار صعب.. وغياب صلاح يربك الحسابات
الفريق كامل الوزير للرئيس السيسي: 6 أشهر تفصلنا عن تشغيل مونوريل غرب النيل
175 دولارا.. تحذير: سعر النفط لن ينخفض حتى 2027
صواريخ إيران تضرب وسط إسرائيل.. وصفارات الإنذار تدوي وأضرار في تل أبيب
عاصفة ترابية شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام عيد الفطر
ثانى أيام عيد الفطر.. استقرار أسعار الذهب في مصر وارتفاع الأوقية عالميًا
انتبه .. ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول الكحك والبسكويت
واشنطن تدرس سيناريوهات التعامل مع النووي الإيراني دون قرار نهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

6 سفن... إيران تسمح بالمرور بشروط من مضيق هرمز رغم الحرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت تقارير حديثة نقلتها صحيفة فايننشال تايمز استنادًا إلى بيانات ملاحية، أن إيران سمحت بمرور عدد محدود من سفن الشحن عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، في خطوة تعكس محاولة موازنة بين التصعيد العسكري والحفاظ على الحد الأدنى من تدفق التجارة والطاقة.

وأظهرت البيانات أن 6 سفن على الأقل تمكنت من عبور المضيق بين 15 و16 مارس، بعد أن قامت بتفريغ حمولتها في ميناء الخميني الإيراني، ما يشير إلى وجود آلية تشغيل محدودة تخضع لرقابة مشددة في هذا الممر الحيوي.

ممر حيوي تحت الضغط

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعله نقطة ارتكاز رئيسية في أسواق الطاقة. ومع تصاعد التوترات العسكرية، أصبح المضيق ساحة حساسة للصراع والتأثير الاقتصادي في آن واحد.

ورغم الحديث عن إغلاق فعلي للمضيق، تشير هذه البيانات إلى أن العبور لم يتوقف بالكامل، بل يتم بشكل انتقائي، وهو ما يخفف جزئيًا من حدة الصدمة في الأسواق العالمية، دون أن يزيل حالة القلق.

يرى محللون أن سماح إيران بمرور عدد محدود من السفن يحمل رسائل مزدوجة؛ فمن جهة تؤكد قدرتها على التحكم في شريان الطاقة العالمي، ومن جهة أخرى تحاول تجنب تصعيد كامل قد يؤدي إلى مواجهة دولية واسعة أو انهيار شامل في الأسواق.

كما أن اشتراط تفريغ الحمولة في الموانئ الإيرانية قبل العبور يعكس محاولة لتعظيم المكاسب الاقتصادية والسيطرة اللوجستية في ظل الأزمة.

تأثير مباشر على أسعار النفط

رغم استمرار بعض حركة الملاحة، لا تزال الأسواق تشهد تقلبات حادة في أسعار النفط، مدفوعة بالمخاوف من توقف الإمدادات بشكل كامل.

ويحذر خبراء من أن أي تشديد إضافي على المرور في المضيق قد يؤدي إلى قفزات قياسية في أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره على تكاليف النقل والسلع عالميًا، ويزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى.

مضيق هرمز هرمز إيران الحرب سفن شحن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين الخطيب

أسرة محترمة وأصحاب ابني.. ياسمين الخطيب تدافع عن الذين رموا مياه على المصلين فى النزهة

إيران والإمارات

غادروا فورا .. إيران تصدر تحذيرا عاجلا لسكان رأس الخيمة في الإمارات

صورة أرشيفية

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

الجيش الأمريكي

ساعة الصفر تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لغزو بري محتمل لإيران

الأهلي

بجانب عقوبة الـ كاف.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في أبطال أفريقيا

أسعار الدواجن

في ثاني أيام عيد الفطر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

السينمات

إزالة بوسترات فيلم سفاح التجمع من السينمات

النائب محمود الجندي

ما حدث كان سهوًا .. أول تعليق من نائب دمنهور بعد أزمة عدد أجزاء القرآن

ترشيحاتنا

حالة الطقس اليوم

التقلبات مستمرة في عيد الفطر.. نصائح للحماية من الأتربة

انقاذ شاب بلا مأوى

التضامن تنقل شابا بلا مأوي لدار رعاية بالإسكندرية

التهنئة بعيد الفطر المبارك

الأنبا أغناطيوس يقود وفدا كنسيا لتهنئة محافظ الغربية ومدير الأمن بالعيد

بالصور

بعد انتهاء الصيام.. أكلات بسيطة تفتح الشهية في ثاني أيام عيد الفطر

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد
أكلات خفيفة تاني يوم العيد

علاج انتفاخ ما بعد الكحك.. الأكلات دي هتفرق معك فورًا

علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
علاج الإنتفاخ بعد الكحك

سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة .. صور

كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015
كيا بيكانتو 2015

بعد الفسيخ والرنجة.. أكلات تساعد على تنظيف الجسم وترجعك إلى طبيعتك

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد