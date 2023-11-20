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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمناسبة عيد ميلاده.. تعرف على تفاصيل أول لقاء جمع بين طارق لطفي وزوجته

طارق لطفى
طارق لطفى

يحتفل اليوم الفنان طارق لطفى بعيد ميلاده الـ 58، حيث أنه من مواليد المنصورة عام 1965، ونشأ بمدينة المنصورة ودرس بها إلى أن التحق بمعهد الفنون المسرحية في فترة الثمانينيات.

 

نبذة عن مشوار طارق لطفي 

حصل على شهادة الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون المصرية، كما حصل على إجازة الإخراج من المعهد العالي للسينما في أواخر الثمانينيات.

 

و شارك في العديد من الأعمال الفنية المتميزة والتي ساعدت فى حب الجمهور له منها مسلسل العائلة للمخرج إسماعيل عبدالحافظ ومسلسل الحقيقة والسراب.

 

تفاصيل أول لقاء يجمعه بزوجته 

وكشف طارق لطفى فى إحدى اللقاءات التلفزيونية عن تفاصيل أول مقابلة جمعته بزوجته الحالية، حيث أكد أن معرفته بزوجته جاء عن طريق الصدفة.

وأضاف طارق أنه كان مدعوا على افتتاح إحدى المجلات الفنية عقب نجاحه فى مسلسل العائلة وعندما ذهب إلى الحفل جلس على إحدى الطاولات وكانت هي تجلس على نفس الطولة عن طريق الصدفة.

وتابع أنها بدأت فى التعرف عليه وكشفت له عن مدي حبها الشديد للشخصيات التى يقدمها على الشاشة ليعجب بها على الفور ويحاول الارتباط بها.

وبالفعل نجح طارق لطفى فى الارتباط بها واقنعها بالإقامة داخل القاهرة حيث أنها كانت تعمل فى أمريكا مع والدها إلا أنها فضلت العودة لمصر والزواج منه.

 

أبرز أعمال طارق لطفى 

ومن أبرز أعمال الفنان الشاب فيلم "دماء على الأسفلت" مع الفنان الكبير الراحل "نور الشريف"؛ كما شارك في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، أزمة شرف، عن العشق والهوى.

وفي مجال الدراما التليفزيونية؛ شارك الفنان طارق لطفى في بطولة أكثر من عشرين مسلسلا دراميا، أبرزها "الحقيقة والسراب"، "سارة"، "على باب مصر"، "صرخة أنثى"، "العندليب"، "السندريلا"،وآخرها مسلسل "حدف بحر".

حاز "لطفى" على جائزة التفوق في الدراما لعام 2013 عن دوره في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض رمضان قبل الماضي، في حفل أوسكار إحدى القنوات الفضائية.

 

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