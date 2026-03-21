انتبه .. ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول الكحك والبسكويت

مع الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وزيارة الأهل والأقارب مع الأطفال يمكن أن يتناولوا الكحك والبسكويت بكميات كبيرة، مما يسبب مخاطر كبيرة على صحتهم .

وإليك أضرار تناول الكحك والبسكويت على الأطفال

- سكري مرتفع

يتم صنع كل من البسكويت والكحك بكميات كبيرة من السكريات المكررة، والتي يمكن أن تزيد من السعرات الحرارية بشكل غير ملحوظ وتؤدي إلى زيادة الوزن، وتسبب مشاكل في الأسنان، وقد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 في سن مبكرة

- قيمة غذائية منخفضة

على الرغم من حب الأطفال الشديد للبسكويت والكحك المفضل لديهم، إلا أن أنهم يستهلكون سعرات حرارية عالية وقيمة غذائية منخفضة، فإنها لا تحتوي إلا على كمية قليلة من الألياف المُصنّعة مع إضافة السكر المُكرّر والمواد الحافظة، مما قد يؤدي إلى نقص فبعض العناصر الغذائية، سبب آخر يجعل البسكويت والكحك غير صحي هو افتقارهما إلى العناصر الغذائية الأساسية كالفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تُساعد على الشعور بالشبع من خلال استبدال مصادر غذائية أخرى غنية بالعناصر الغذائية في النظام الغذائي للطفل

- سعرات حرارية عالية

يُعتبر كل من البسكويت والكحك من الأطعمة ذات السعرات الحرارية الفارغة، أي أنها تمد الجسم بالطاقة الفورية، لكنها ذات قيمة غذائية منخفضة، ولهذا السبب، فإن معظم أنواع البسكويت والكحك تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية كالفيتامينات والألياف والمعادن، مما قد يؤدي إلى اختلال التوازن الغذائي وتدهور الصحة العامة.

المصدر Cleveland clinic