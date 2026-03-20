جددي سفرة العيد بطريقة عمل رنجة وفسيخ ميكس.. بأسهل الخطوات

يبحث الكثير من الأشخاص مع حلول عيد الفطر المبارك على وصفات لذيذة و شهية لتطبيقها في المنزل و تناول الفسيخ و الرنجة.

قدم الشيف شربيني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل رنجة وفسيخ ميكس، بأسهل الخطوات.

مقادير رنجة وفسيخ ميكس



● رنجة فيليه

● فسيخ فيليه

● بطارخ

● بصل أحمر

● طحينة

● فلفل حار

● مستردة

● عصير ليمون

● كمون

● شطة

● بقدونس

للتزيين

● مكعبات طماطم

● شرائح ليمون



طريقة تحضير رنجة وفسيخ ميكس



في الكبة

تجرش كل المكونات قطع خشنة

ثم يضاف الطحينة والمستردة وعصير الليمون

ثم يضاف الكمون والشطة وتقدم وتزين بالبقدونس والطماطم والبصل حسب الرغبة