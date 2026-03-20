لعيد الفطر.. طريقة عمل صينية السردين بالزيت والليمون

صينية السردين بالزيت والليمون من الأكلات التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

قدمت الشيف نرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صينية السردين بالزيت والليمون، فيما يلي….

مقادير صينية السردين بالزيت والليمون



● 1 كيلو سردين طازج منظف ومغسول جيدا

● 3 ملعقة كبيرة زيت

● عصير 2–3 ليمونات (حسب الرغبة)

● 3 فصوص ثوم مهروسة

● ملح حسب الرغبة

● فلفل أسود حسب الرغبة

● شرائح ليمون للتزيين

طريقة تحضير صينية السردين بالزيت والليمون



يُجهز السردين ويُنظف من الأحشاء والرؤوس ويُغسل جيدًا.

يُملّح بالملح والفلفل الأسود ويُرش عليه عصير الليمون.

ويمكن إضافة قليل من الثوم المهروس حسب الرغبة.

تُدهن صينية بكمية من الزيت ويُرص فيها السردين جنبًا إلى جنب.

يُصب فوقه باقي الزيت وعصير الليمون بحيث يُغطيه جزئيًا.

تُغطى الصينية بورقة مدهونة قليلًا بالزيت.

وتُوضع في فرن متوسط الحرارة حوالي 10 إلى 15 دقيقة حتى ينضج السردين.

ويصبح طريًا ذا نكهة ليمونية لطيفة.

يُقدَّم السردين في الطبق مع شرائح الليمون.