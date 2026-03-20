سفرة أول يوم العيد.. طريقة عمل سوشي رنجة بمذاق لا يقاوم

سوشي رنجة من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم على مائدة أول يوم عيد الفطر.

طريقة عمل سوشي رنجة



المكونات:

-٢ باكو فيليه رنجة مدخنة

-كيس أرز مصري

-ربع كيلو خيار

-٢حزمة بصل أخضر

-٢حزمة كزبرة خضراء

-جنزبيل فريش مبشور

-ليمون أضاليا

-٤ ملعقة سكر كبيرة

-صويا صوص

-سمسم

طريقة التحضير:

-يسوى الأرز على البخار حتى الغليان ثم تهدئة النار عليه

-بعد تسوية الأرز، توضع ملعقتين منه في بولة وفوقه بعض من الكزبرة الخضراء والجنزبيل المبشور والخيار

-توضع طبقة أرز أخرى فوق المكونات السابقة

-ثم طبقة ثانية فوق الأرز من الكزبرة الخضراء والجنزبيل المبشور والخيار

-توضع طبقة كرفس فوق الأرز

-يقطع فيليه الرنجة إلى شرائح وتوضع فوق طبقة الكرفس

-تزين البولة بالكرفس والسمسم

-وضع الحِياء (خليط من السكر والصويا صوص وزيت السمسم)