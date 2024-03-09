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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تخفيف آلام الركبة فى المنزل .. إليك تطبيق الثلج وطرق العلاج الطبيعي

تخفيف آلام الركبة
تخفيف آلام الركبة فى المنزل

قال الدكتور وسام الدين عويني، أخصائي علاج الطبيعي، يمكنك استخدام بعض تقنيات العلاج الطبيعي في المنزل لتخفيف آلام الركبة.

وأوضح عويني فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الاستراتيجيات التي يمكن أن تكون مفيدة لعلاج آلام الركبة فى المنزل ما يلي :

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تخفيف آلام الركبة فى المنزل

تطبيق الثلج: يمكنك وضع حزمة الثلج أو كيسًا محشوًا بالثلج على الركبة المؤلمة لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات في اليوم. يساعد ذلك في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم.

تمارين تقوية العضلات: يمكنك ممارسة تمارين بسيطة لتقوية العضلات المحيطة بالركبة، مثال على ذلك هو تمارين الانقباض والانبساط لعضلات الفخذ الأمامية والخلفية. يمكنك البحث عن تمارين محددة للركبة على الإنترنت أو استشارة أخصائي العلاج الطبيعي للحصول على توجيهات مخصصة.

تدليك الركبة: يمكنك استخدام تقنيات التدليك اللطيفة على الركبة لتحسين الدورة الدموية وتخفيف التوتر والألم. يمكنك استخدام زيوت التدليك لتسهيل الحركة وتقديم تأثير مهدئ.

تحسين الوضعية: يجب الحرص على الجلوس والوقوف بوضعية صحيحة لتقليل الضغط على الركبة. قم بتوفير وسائد أو تدعيم للركبة عند الجلوس لفترات طويلة.

الحركة المنتظمة: قم بممارسة الحركة المنتظمة وتجنب الجلوس لفترات طويلة، القيام بتمارين تمدد وتقوية العضلات بشكل منتظم قد يساعد في تحسين استقرار الركبة وتقليل الألم.

مع ذلك، يجب أن تتذكر أنه في حالة وجود آلام شديدة أو مستمرة في الركبة، ينبغي استشارة الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي لتقييم الحالة وتوجيهك إلى العلاج المناسب.

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