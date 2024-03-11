دعاء السحور.. احرص على تأخيره للثلث الأخير من الليل

دعاء السحور، مع دخول شهر رمضان الكريم والذي يعد من موسم الطاعات حيث الدعاء والصيام والقيام يتطلع الكثير لمعرفة دعاء السحور وذلك من أجل الاهتمام بترديد الأدعية قبل تناول السحور، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفضل أن يؤخر السحور حتى الثلث الأخير من الليل، وذلك لأن التجلي الإلهي يكون في هذا الجزء من الليل، فهو من أوقات استجابة الدعاء التي أوصانا بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن دعاء السحور ما يلي:

- اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.

- اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

- اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر والنفحات الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه.. وأعنا فيه على ماتحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملا متقبلا خالصا لوجهك تعالى الكريم

- اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.

- اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر ليولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

- يا مساعدي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا وليي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة إيمانا تباشر به قلبي ويقيناً حتى أعلم أنه لن يصيبنى الا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا ارحم الراحمين.

- يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير أقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم لك سأصوم وعلى رزقك أفطرت فتقبل واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم.

دعاء السحور في رمضان

دعاء السحور في رمضان حيث الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا، فمن كان مستيقظًا قائما فقد نال شرف أن يستجيب الله لدعائه كما يستحب أيضا في هذا الوقت قراءة الأذكار قبل وقت السحور أيضا، السحور بركة ودعاء السحور في رمضان أيضا بركة ففيه ينعم المسلم بصيام صحي وعلى كل مسلم أيضا أن يؤخر السحور قدر المستطاع إعمالًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن أمثلة ادعية السحور في رمضان اللهم قوني في ديني وأعني على قضاء ديني اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اسألك يا رب في هذه الساعة من الشهر الفضيل.

- اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.

- إلهي ضعفي وذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفي عليك أنت المعافي فعافني وانت الشافي فشفني وانت القوي فقوني وانت الساتر فاسترني وأنت المعز فأعزني وأنت الغني فأغنني وأنت الرحمن فارحمني.

- اللهم أنك تعلم أن على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدا ولا ندا ولا صاحبة و لا كفوا فإن تعذب فعبدك و أن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ولا يشغله سمع عن سمع ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين أنت تجعل لي في ساعتي هذه فرج و مخرج من حيث احتسب و من حيث لا احتسب ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم ومن حيث أرجو ومن حيث لا أرجو.

- اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وتقول حاجتك اقضي حاجتي واغنني بفضلك عمن سواك اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الاكرمين فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز.

- اللهم يمن بمن على المستضعفين في الأرض ومن يكشف الضر لا إله إلا هو قائل في كتابه قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب وهو الذي قال أليس الله بكاف عبده اللهم أجب دعوتي اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني..

دعاء التسحر

دعاء التسحر، السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو وقت خاص حيث يبدأ المسلم الاستعداد لبدء صيام اليوم ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وفي المقابل على كل عمل بن آدم إلا الصيام فإن لله وهو يجزي به، دعاء التسحر فيه البركة وزيادة كرم الله علينا بالجود والمغفرة والرحمة والعتق من النيران، فقد أوصانا الله بالدعاء حيث قال ادعوني استجب لكم، فإذا ما كان الدعاء خالًا لوجه الله تعالى كان مستجاب، ومن أمثلة دعاء التسحر:

- يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبنور ووجهك الذي ملاء أركان عرشك وبقدرتك على جميع خلقك يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني قال الحسن البصري من توضأ وصلى أربع ركعات ودعاء بهذا الدعاء أستجيب له مكروب كان أو غير مكروب.

- اللهم أني أسألك بهذا الآية الكريمة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إني مضطر وأنت المجيب يا سامع كل صوت وبارئ النفوس بعد الموت يا من لا تخشاه الظلمات يا من لا يشغله شيء عن شيء يستجاب بإذن الله.

- اللهم قوني في ديني واعني على قضاء ديني اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر اسألك يا رب في هذه الساعة من الشهر الفضيل.

-يامن إذا أراد شيئا قال كن فيكون أكرمني بإرادتك لي بالنجاح والتوفيق والعافية والشفاء والمعافاة الدائمة والستر في الدنيا والآخرة.

- إلهي ضعفي وذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفي عليك أنت المعافي فعافني وأنت الشافي فشافني وأنت القوي فقوني وأنت الساتر فسترني وأنت المعز فأعزني وأنت الغني فأغنني وأنت الرحمن فارحمني.

- يا مفرج كربتي ويا غوثي عند شدتني إليك افزعت وإليك استغيث وبك لذت ولا الوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فغثني وفرج عني وتقبل صيامي وقيامي وأعني على طاعتك ما حييت.

- يا مساعدي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا وليي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي انت الساتر عورتي وآمن روعتي والمقيل عثرتي اغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين.