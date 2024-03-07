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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا قال النبي البركة في السحور وحكم صيام تاركه.. الإفتاء ترد

صدى البلد

واصلت دار الإفتاء تقديم النصائح والتوجيهات للصائمين عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، حتى يخرج الجميع من هذا الشهر الكريم وقد غفر له ، وفي هذا الصدد نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها منذ قليل أسباب بركة السحور وهي :

• امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله سلم.

• التقوي به على فعل الطاعات والعبادات.

• زيادة النشاط والحركة لا سيما في أيام الحر.

• إعانة على صلاة القيام.

• المحافظة على أداء صلاة الفجر.

• إدراك ساعات الليل الأخيرة في الذكر والدعاء.

 

حكم صيام من ترك السحور

لا حرج فيه صومه صحيح وإن لم يتسحر، لكنه ترك السنة.. السنة أن يتسحر؛ لقول النبي ﷺ: تسحروا فإن في السحور بركة في الفرض والنفل، السنة أن يتسحر كان النبي يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة يتسحر بما تيسر، هذا هو السنة يستعين بذلك على صيامه، فإن صام ولم يتسحر فلا حرج صومه صحيح.

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12 كلمة بعد السحور تجعل الله تعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا لكل ما فيه خير وصلاح وفلاح لأمته جمعاء، وكل الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب.

 

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حمد الله سبحانه وتعالى بعد الأكل والشرب يعد من مكفرات الذنوب، منوها بأن هناك اثنتا عشر كلمة بعد أكل وجبة السحور تغفر ما تقدم من الذنوب، وهي: «الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة».

 

واستشهد بما ورد في جامع الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أكل طعاما فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه».

 

اعتقاد خاطئ يفسد الصوم يقع فيه الكثير أثناء السحور

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك خطأ شائعا عند البعض وهو أنهم يمكنهم الأكل والشرب فى وجبة السحور إلى أن يقول المؤذن "أشهد أن لا إله إلا الله" أو الى أن ينتهى الآذان، إلا أن هذا خطأ ويفسد الصيام.

 

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإمساك عن الطعام والشراب عندما يقول المؤذن لفظ "الله" فى الأذان - "الله أكبر" - فمن كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامه.

 

وأشار الى أن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر وهذا خطأ، فيكون الصيام بذلك فاسد، فيجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الأذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء أذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج في الشرب حتى تيقن دخول الوقت.

حكم صيام من ترك السحور دار الإفتاء

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