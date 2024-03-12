أخبار العالم | استشهاد 7 فلسطينيين جنوب غزة .. الأمن الأردني يعثر على حطام مسيرة في إربد ..غارات أمريكية على اليمن واسرائيلية على البقاع

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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد وأصابة العشرات من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، وذلك جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن أن الحوثيين استهدفوا سفينة بينوكيو المملوكة لشركة سنغافورية بالبحر الأحمر، وان القوات الامريكية والبريطانية نفذت 6 ضربات ودمرت غواصة

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن أن طائرات حربية أغارت ليلا على مجمعين لحزب الله في البقاع بعمق لبنان

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، إن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة؛ إذا لم يتم زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع بشكل كبير، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته في روما، بمناسبة إطلاق مبادرة "الغذاء من أجل غزة

أعلن ضابط يمني كبير في القوات المشتركة أن سلسلة ضربات جوية سددتها طائرات أميركية وبريطانية مساء الاثنين على أهداف في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية قد أوقعت 11 قتيلا و14 جريحا، بينهم أربعة وصفهم بأنهم من الخبراء.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام بالمملكة الاردنية الهاشمية إن الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، إنه لا يوجد أي “تغيير” في العلاقة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي

افادت وسائل اعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال تقصف حاليا منطقة عبسان الكبيرة وخزاعة في خان يونس، في قطاع غزة.

قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون، عندما شنت إسرائيل غارات قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان، الإثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام ومصادر رسمية.