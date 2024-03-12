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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم | استشهاد 7 فلسطينيين جنوب غزة .. الأمن الأردني يعثر على حطام مسيرة في إربد ..غارات أمريكية على اليمن واسرائيلية على البقاع

اخبار العالم
اخبار العالم

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:
 

إعلام فلسطيني: استشهاد 7 قرب دوار الكويت جنوب غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد وأصابة العشرات من المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، وذلك جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي

لا خسائر.. القيادة المركزية الأمريكية: صواريخ الحوثيين لم تؤثر على السفينة بينوكيو

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن أن الحوثيين استهدفوا سفينة بينوكيو المملوكة لشركة سنغافورية بالبحر الأحمر، وان القوات الامريكية والبريطانية نفذت 6 ضربات ودمرت غواصة

الجيش الإسرائيلي: الغارات على البقاع ردا على استهداف حزب الله لمنطقة الجولان

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن أن طائرات حربية أغارت ليلا على مجمعين لحزب الله في البقاع بعمق لبنان

مسئولة أممية: المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة إذا لم يزد حجم المساعدات

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، إن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة؛ إذا لم يتم زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع بشكل كبير، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته في روما، بمناسبة إطلاق مبادرة "الغذاء من أجل غزة

بينهم أربعة خبراء حوثيين.. سقوط 11 قتيلا في غارات أمريكية بريطانية على اليمن

أعلن ضابط يمني كبير في القوات المشتركة أن سلسلة ضربات جوية سددتها طائرات أميركية وبريطانية مساء الاثنين على أهداف في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية قد أوقعت 11 قتيلا و14 جريحا، بينهم أربعة وصفهم بأنهم من الخبراء.

الأمن العام الأردني: العثور على حطام مسيرة بمنطقة خالية بمحافظة إربد شمال البلاد

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام بالمملكة الاردنية الهاشمية إن الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة

البيت الأبيض: علاقة الولايات المتحدة وإسرائيل لم تتغير

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، إنه لا يوجد أي “تغيير” في العلاقة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي

مدفعية الاحتلال تقصف منطقة عبسان الكبيرة وخزاعة في خان يونس

افادت وسائل اعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال تقصف حاليا منطقة عبسان الكبيرة وخزاعة في خان يونس، في قطاع غزة.

 

لبنان.. مقـ.تل شخص وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على مدينة بعلبك

قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون، عندما شنت إسرائيل غارات قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان، الإثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام ومصادر رسمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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