البيت الأبيض: علاقة الولايات المتحدة وإسرائيل لم تتغير

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، إنه لا يوجد أي “تغيير” في العلاقة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رغم التوترات الواضحة في الظهور إلى العلن نهاية هذا الأسبوع، بشأن ملاحقة الحكومة الإسرائيلية حول الحرب في غزة، وفقا لـ«سي إن إن».

وتابعت دالتون، في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، اليوم، أن بايدن أقام علاقة مثمرة مع نتنياهو على مدى عقد من الزمن، وهذه العلاقة تسمح للرئيس بأن يكون مباشرا وصادقا حين يتطلب الأمر ذلك.

وأكدت متحدثة البيت الأبيض أنه لا يوجد تغيير في قوة العلاقات بين الزعيمين، وأنهما تحدثا آخر مرة في منتصف فبراير الماضي.

وفي إجابة عن سؤال بخصوص تفاصيل الخطة الأمريكية المتعلقة بإنشاء ميناء مؤقت في غزة، أحالت دالتون الأمر إلى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، وأقرت بأن الأمر سيكون “معقدا” موضحة أن هذه العملية من شأنها أن تستغرق عدة أسابيع ومن الأفضل ترك الأمر لوزارة الدفاع.

وأدلى بايدن بتصريحاته خلال مقابلة مع شبكة 'إم إس إن بي سي' بُثت يوم السبت، عندما قال إن نتنياهو 'يجب أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تُزهق نتيجة الإجراءات المتخذة' في غزة.

وقال نتنياهو إنه يعتزم المضي قدما في غزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الرغم من تحذير بايدن من أن القيام بذلك سيكون “خطا أحمر”.

واضاف 'سنذهب إلى هناك، لن نغادر، كما تعلمون، لدي خط أحمر، هل تعرف ما هو الخط الأحمر؟ إن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، لا يحدث مرة أخرى أبدا، وللقيام بذلك، علينا استكمال تدمير جيش حماس”.

وقال نتنياهو إن العملية لن تستمر أكثر من شهرين، لكنه لم يقدم تفاصيل حول الجدول الزمني.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد التصريحات التي ادلى بها الرئيس الامريكي مهاجما رئيس الوزراء الاسرائيلي وواصفا له بالأكثر تصرفا في تاريخ حكومات تل ابيب وأنه يضر اسرائيل أكثر من نفعه لها.