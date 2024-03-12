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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن العام الأردني: العثور على حطام مسيرة بمنطقة خالية بمحافظة إربد شمال البلاد

الامن العام الاردني
الامن العام الاردني

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالمملكة الاردنية الهاشمية إن الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء أمس الاثنين بمحافظة إربد دون أن تتسبب بأية أضرار تذكر.

وتؤكد الأجهزة الأمنية فتح تحقيق لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة.

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع عدم تداول فيديوهات لا تمّت للواقعة بصلة حيث بدأ البعض نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المملكة الأردنية الهاشمية القوات المسلحة الأردنية أجزاء طائرة مسيرة

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