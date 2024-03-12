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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. مقـ.تل شخص وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على مدينة بعلبك

غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية

قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون؛ عندما شنت إسرائيل غارات قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان، الإثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام ومصادر رسمية.

وأكد محافظ بعلبك لـ"رويترز"، أن مدنيا واحدا على الأقل قتل وأصيب آخرون بعد الضربات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن "الطيران الإسرائيلي نفذ مساء الإثنين غارة استهدفت مبنى سكنيا في بلدة أنصار البقاعية، جنوبي مدينة بعلبك".

وأضافت الوكالة: "شوهدت النيران وأعمدة الدخان تتصاعد من المكان المستهدف".

وأفاد مصدران أمنيان لبنانيان بوقوع 4 غارات إسرائيلية على بعلبك.

إسرائيل لبنان محافظ بعلبك

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