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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملات على الإشغالات والتعديات بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والسادات

صدى البلد

شنت أجهزة مدن القاهرة الجديدة، و 6 أكتوبر، وبدر، والسادات، حملات على الإشغالات والتعديات للقضاء على الظواهر العشوائية، ومنع ظهور المخالفات بالمدن الجديدة، وفتح الطرق أمام المارة.

وفي ذات السياق، شن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحيين الثالث و الرابع بالتجمع الخامس، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك بإشراف ومتابعة نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبقيادة معاون رئيس الجهاز - المشرف علي لجنة الإزالات، ومديري التنمية والنظافة والأمن ورئيس الحي، وإدارة النظافة.

وقاد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة إشغالات مكبرة استهدفت الحي السادس، وأسفرت عن إزالة جميع المخالفات بمنطقة الفاصل السكني الصناعي أمام الحي السادس، بدءا من شارع الأخبار حتى المجاورة العاشرة.

شارك في الحملة، اللواء هشام عبدالصمد، مدير إدارة مرافق الجيزة، واللواء أشرف فودة نائب مدير أمن قطاع أكتوبر، والعميد ضياء سعد مدير إدارة شرطة التعمير للمنطقة المركزية، والعميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة تعمير أكتوبر، وعدد من ضباط وأفراد وجنود شرطة التعمير والمرافق والمباحث والمرور وقسم ثانى أكتوبر، والسيد/رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومعاونو رئيس الجهاز، وممثلو الإدارات المختصة.

وقال المهندس عادل النجار، إن الحملة المكبرة نفذت قرار إخلاء وإزالة مخالفات ورفع إشغالات بمنطقة الفاصل السكني الصناعي، بدءا من شارع الأخبار وحتى المجاورة العاشرة، حيث تم رفع كافة الإشغالات، وكذا رفع عدادات استهلاك المرافق بمعرفة الجهات المختصة.

وأوضح أنه سيتم استغلال منطقة الفاصل السكني الصناعي في إقامة مشاريع تنموية  تسهم بدورها في تنمية وتطوير المدينة، وخدمة وتلبية احتياجات السكان، مطالباً سكان المدينة بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون، ومؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم، حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، حيث قامت إدارة الأمن والأحياء بشن حملة إزالة للإشغالات بالمدينة، حيث تم إزالة للإشغالات بالمجاورة الأولى، والمجاورة الخامسة، والمجاورة الرابعة، والمجاورة الثالثة بالحي الثالث، وتم غلق 3 أبواب محال تم فتحها بالقطع السكنية رقم ١٨٦ /١٨٤، وتم إخلاء مخالف بنشاط محل تغيير زيوت، والتحفظ على الأدوات من القطعة رقم ١٧٣ مجاورة خامسة، الحي السادس، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

جاءت الحملة بقيادة المهندس سيد سلامة، نائب رئيس الجهاز، وإدارة الأحياء، والأمن، وتم إزالة  جميع الإشغالات، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة من ادارة التنمية وإدارة الأمن والعلاقات العامة، لإزالة المخالفات من نطاق شارع أبوبكر الصديق، ورفع إشغالات الباعة الجائلين، ومفترشى الطرق الرئيسية، وأمام مول دار مصر، وعلى امتداد شارع أبو بكر الصديق، وذلك لتسهيل الحركة المرورية بالشارع، والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

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