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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات التطوير والطرق

صدى البلد

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والطرق بالتجمعين الأول والثالث والامتداد الشرقي، حيث تابع سير العمل بمناطق المحلية الثامنة، وإسكان النقابات، ومنطقة السوق، بالتجمع الثالث، وذلك بحضور مسئولي الأحياء والأمن النظافة بالتجمع الثالث.

ووجه رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بضرورة الاهتمام بتلك الأحياء، وتكثيف أعمال النظافة اليومية، ووضع خطة لرفع كفاءة المنطقة بالكامل من المسطحات الخضراء، وإزالة ناتج تهذيب الأشجار، طبقاً للمتبع، والاهتمام بتسليك وصيانة غرف التفتيش والتنظيف، والإنارة.

كما وجه رئيس الجهاز، بالتصدى بكل قوة وحزم لأى مخالفات سواء الاستيلاء على المسطحات الخضراء، أو الأرصفة، أو أى مخالفات بناء، والعمل على حل المشكلات.

وفي السياق ذاته، تابع " الغيطى "، الحالة العامة بمجاورات التجمع الأول، وأعمال الطرق الجارية بمحور عباس العقاد، ومحور RR بالامتداد الشرقي للمدينة، ورافع الصرف الصحى " الميراج "، يرافقه المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول.

وتفقد رئيس الجهاز أعمال الطرق الجارية بمحور RR، ومحور عباس العقاد  ومحطة صرف الصحى الميراج،  وتم التنبيه على ضرورة تكثيف الجهود  المبذولة، وذلك لإنهاء الأعمال فى أسرع وقت.

وواصل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على أعمال( النظافة – الزراعة – الطرق ) ببعض مجاورات التجمع الأول، مؤكداً  ضرورة الاهتمام ، وتكثيف أعمال النظافة  بالمربعات السكنية، والمسطحات الخضراء بين العمارات، والمتابعة الدورية، ورصد أى مخالفات بناء والتعامل الفورى والسريع معها واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.

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