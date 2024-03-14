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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| عيد ميلاد عبير صبري.. علاقة حورية فرغلي وميدو فايد

أخبار الفن
أخبار الفن

عيد ميلاد عبير صبري.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: علاقة حورية فرغلي وميدو فايد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

حياتي تزهق.. أحمد عز يكشف لأول مرة عن روتين يومه

أكد الفنان أحمد عز أنه لايحب مشاركة حياته على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال خلال حلوله ضيفا على بودكاست BigTime:" أرى أنها أمور لاتهم أحد، والجمهور لو شاف عيشتي هيزهقوا، انا بحب اصحى بدري وارجع اتفرج على فيلمين وأنام.

 

في ذكراه .. قصة زواج محمد وفيق بعد سنوات من الحب

تحل اليوم الخميس 14 مارس، ذكرى رحيل الفنان محمد وفيق، الذي ولد في 24 سبتمبر عام 1947، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ 67 عاما.

 

أكتر الناس المحترمة.. محمد رحيم يدافع عن تامر حسني

حرص الملحن محمد رحيم، على الدفاع عن الفنان تامر حسني، بعد الهجوم الذي تعرض له الأخير، بعد مشاركته في إحدى الإعلانات بشهر رمضان المبارك.

 

تامر عاشور يحيي حفل عيد الفطر المبارك في جدة.. 14 أبريل

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

 

عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها عبر انستجرام

احتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس 14 مارس، وذلك من خلال منشورات عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

وشاركت عبير صبري، منشورات التهاني التي وصلتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام.

 

بعد ظهورهما المتكرر.. طبيعة العلاقة بين حورية فرغلي والفنان الشاب ميدو فايد

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الأيام الماضية، حول الفنانة حورية فرغلي بعدما نشرت فيديو قصير يجمعها بالفنان الشاب ميدو فايد، جمعته بأغنية الفنانة أنغام قبلك، ويقول مطلعها: «قلبك ما عدش ملكك مادام عشقتك.. قلبك ما عدش ملكك مادام سكنتك.. مادام بحبك خلاص بقى قلبي أنا.. قلبك ما عدش عندك ما بقاش يخصك».

 

قصة عبير صبري مع الحجاب ورد فعلها على مشهد جرئ

تحتفل اليوم الخميس 14 مارس، الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الـ 53، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1971، وهي حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس.

عبير صبري حورية فرغلي ميدو فايد محمد وفيق محمد رحيم تامر عاشور

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