أخبار الفن| عيد ميلاد عبير صبري.. علاقة حورية فرغلي وميدو فايد

عيد ميلاد عبير صبري.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: علاقة حورية فرغلي وميدو فايد، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أكد الفنان أحمد عز أنه لايحب مشاركة حياته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال خلال حلوله ضيفا على بودكاست BigTime:" أرى أنها أمور لاتهم أحد، والجمهور لو شاف عيشتي هيزهقوا، انا بحب اصحى بدري وارجع اتفرج على فيلمين وأنام.

تحل اليوم الخميس 14 مارس، ذكرى رحيل الفنان محمد وفيق، الذي ولد في 24 سبتمبر عام 1947، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز الـ 67 عاما.

حرص الملحن محمد رحيم، على الدفاع عن الفنان تامر حسني، بعد الهجوم الذي تعرض له الأخير، بعد مشاركته في إحدى الإعلانات بشهر رمضان المبارك.

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك.

احتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس 14 مارس، وذلك من خلال منشورات عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

وشاركت عبير صبري، منشورات التهاني التي وصلتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام.

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الأيام الماضية، حول الفنانة حورية فرغلي بعدما نشرت فيديو قصير يجمعها بالفنان الشاب ميدو فايد، جمعته بأغنية الفنانة أنغام قبلك، ويقول مطلعها: «قلبك ما عدش ملكك مادام عشقتك.. قلبك ما عدش ملكك مادام سكنتك.. مادام بحبك خلاص بقى قلبي أنا.. قلبك ما عدش عندك ما بقاش يخصك».

تحتفل اليوم الخميس 14 مارس، الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الـ 53، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1971، وهي حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس.