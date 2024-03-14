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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر عاشور يحيي حفل عيد الفطر المبارك في جدة.. 14 أبريل

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ساهر له في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

حفل تامر عاشور، يأتي ضمن حفلات «فعاليات العيد» في السعودية، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل، عن طرح التذاكر قريبا. 

 

تامر عاشور هيجيلي موجوع 

من جهة أخرى، تمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور ،من تصدر قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى ، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها.

الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

 

أغاني تامر عاشور 

كان طرح المطرب تامر عاشور أغنيته الجديدة بعنوان عديت ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.

تامر عاشور الفنان تامر عاشور هيجيلي موجوع السعودية جدة عيد الفطر عيد الفطر المبارك

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