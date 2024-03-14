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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصة عبير صبري مع الحجاب ورد فعلها على مشهد جرئ

عبير صبري
عبير صبري

تحتفل اليوم الخميس 14 مارس، الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الـ 53، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1971، وهي حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس. 

عبير صبري والحجاب

في أبريل 2023، أكدت الفنانة عبير صبري، أن ارتداءها للحجاب في وقت ما والتخلي عنه خطأ وندمانة على فعله، منوهة بأنه من الممكن أن تعود لارتدائه مرة أخرى.

وأوضحت عبير صبري، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في وقت ما من الممكن أن تعود لارتداء الحجاب مرة أخرى، حيث إنها ستعود للحجاب في توقيت سيختاره الله لها.

وأشارت عبير صبري، إلى أنه ومنذ ارتداء الحجاب هي من تختار الأعمال الدرامية، مؤكدة أنها الآن لا يفرض عليها أحد أي عمل، متابعة: "زمان كنت أوافق على أي عمل.. لم يكن لدي القدرة على رفض الأعمال الدرامية".

عبير صبري ومشهدها مع فتحي عبد الوهاب 

وعلقت  عبير صبري على مشهدها الجريء مع الفنان فتحي عبد الوهاب، قائلة: "لو اتعرض عليا تاني مش هعمله".

 وقالت عبير صبري: "كل تجربة ولها وقتها وظروفها، وقاطعتها الإعلامية اسما إبراهيم قائلة: "ندمتي؟"، وردت عبير صبري:" أنا مش هجاوبك على السؤال ده ودي كانت تجربة واتعلمت وخلاص".

عبير صبري الفنانة عبير صبري أسما إبراهيم برنامج حبر سري عبير صبرى والحجاب الفنان فتحى عبد الوهاب

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