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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها عبر انستجرام

عبير صبري
عبير صبري

احتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس 14 مارس، وذلك من خلال منشورات عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

وشاركت عبير صبري، منشورات التهاني التي وصلتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام. 

عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها 

عبير صبري وحقيقة سيارتها الفارهة 

من جهة أخرى، ردت الفنانة عبير صبري عن حقيقة امتلاكها سيارة فارهة والتى أثارت حالة من الجدل الواسع بعد انتشار هذه الأخبار.

وقالت عبير صبري فى تصريحات تلفزيونية: كل ما يتردد غير صحيح وانا اعيش حياتى فى هدوء تام وانا لست من أصحاب الثروات .

 

عبير صبري

وقالت الفنانة عبير صبري إن دورها في شخصية " المنتقبة " بعد إجبار زوجها لها   على إرتداء النقاب والذي رأى كل شيء في الحياه من باب " العورة والكفر " كان دورا هاما بالنسبة لها  لان النماذج التي تناولتها الجزيرة  في أجواء الفيلم ليست قضايا تخص الطبقة الاجتماعية بعينها التيتناولها الفيلم.

وتابعت عبير صبري  خلال   لقاءها  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  :" لكن المشاكل  موجودة في أي طبقة  بإختلاف المستوى الاجتماعي أو الثقافي   وأنا شخصيا   رأيت تلك  شخصية " المنتقبة " في مرحلة ما في حياتي وشفت كل حاجة غلط وحرام  بما فيها الحاجات البسيطة ".

وواصلت : " احيانا  أن سكوت المرأة في كثير من الاحيان ليس سببه قهر المرأة أو ظلم المرأة  لكن مايخيف المرأة أن كثير مما يروج له هو حديث بإسم الدين  وبالتالي   فيه خوف من الكلام في ده   وعندما يتم تخويف المرأة بإسم الدين عبر وضع حواجز  المرأة بتصدق وبتسكت   وتقول أحسن مايكون حرام وأكيد جوزي فاهم لانه متدين ومصلي في الجامع ".

وأكملت : " هناك خلط بين المتدين  الحقيقي ومن   يستخدم الدين  كغطاء لتغطية نقص في شخصيته  حتى يمارس  سلطة أضعف منه سواء رجل أو سيدة "،وعن الاغتصاب الزوجي   قالت : " كل واحدة عملتها بشكل مختلف.

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