قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحسان الشحات يشيد باحترافية مجلس إدارة الزمالك: يتعامل بمنهج علمي ومنظم
نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث.. كيف واجه القانون هذه الجريمة
معملش هجمة.. تعليق ناري من عمرو أديب على خسارة الأهلي أمام بالميراس
العيون المخترقة.. كاميرات المنازل الإسرائيلية تحولت إلى أهداف استخباراتية
الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد | فيديو
وليد صلاح الدين: ضيق الوقت حرم الأهلي من الظهور الأفضل بمونديال الأندية
علامات غضب الله على العبد.. 3 أدلة صادمة راقب ظهورها في حياتك
صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو
بوتين: اتفاق مع إيران لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر
تشكيل الترجي أمام لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية
خطوبة مينا أبو الدهب بطل مسلسل ولاد الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانيون: استقرار الصحة يبدأ من مخزون آمن وتنفيذ سريع

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد الشعراوي

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها للتأكد بشكل دائم من توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك على النحو الذي يضمن استقرار تقديم الخدمات الصحية في مختلف المنشآت الطبية.  

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ايضا استعراض أبرز جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في توطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عددٍ من الكيانات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث الحلول العلاجية للمرضى.

وأضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تطرق أيضاً لاستعراض موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد، لتغطية عمليات الشراء للمستلزمات الطبية والأدوية، وسداد مستحقات الشركات الموردة، لتعزيز دورها في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.

زأشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المنشآت الصحية، مؤكدا أن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزراء الصحة والمالية ورؤساء الهيئات المعنية، يعكس وعي الدولة بأهمية تحقيق استقرار المنظومة الصحية في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح أبو زيد لـ صدى البلد  أن تأكيد رئيس الوزراء على تأمين مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمستلزمات، وتوجيه الدعم الكامل لهيئة الشراء الموحد، يعكس حرص الحكومة على كفاءة واستدامة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأثنى النائب على ما تم طرحه خلال الاجتماع من خطوات عملية لتوطين الصناعات الدوائية بالتعاون مع كيانات عالمية، مؤكدا أنها تمثل نقلة نوعية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد، مع تحسين جودة الخدمة العلاجية داخل المستشفيات العامة.

كما دعا "أبو زيد" إلى استمرار المتابعة الدورية لهذا الملف الحساس، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية لضمان وصول الدواء للمواطن بسهولة ودون انقطاع.

وقالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية،  يُعد خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الصحة في مصر. 

وقالت النحاس لـ صدى البلد إنه من المؤكد أن اتخاذ إجراءات فعلية لتحقيق توصيات الاجتماع يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة. 

 الإسراع في تطبيق هذه التوصيات

وأوضحت أنه يجب على الحكومة الإسراع في تطبيق هذه التوصيات، لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كامل ودائم، وتحقيق استقرار في تقديم الخدمات الصحية. 

وأشارت إلى أن توفير مخزون آمن من الأدوية ليس مجرد مطلب أساسي، بل هو حق للمواطنين يجب أن تُصان وتُحقق في أقرب وقت ممكن. 

واختتمت :" علينا أن نرى تحركًا فعليًا ومراقبة مستمرة لضمان تنفيذ هذه الخطط، وذلك لضمان أن يكون المواطن هو من يستفيد من هذه الجهود، وتحسين جودة الرعاية الصحية في جميع المنشآت الطبية".

الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي وزير الصحة دارة التكنولوجيا الطبية محمد الحمصاني مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026.. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية

رسميا .. أول فريق يغادر بطولة كأس العالم للأندية

الزمالك

الزمالك يمنح المدير الرياضي الجديد صلاحيات تنفيذية.. ولجنة التخطيط تستمر استشاريا

جون إدوارد

جون إدوارد يقدم تصورا كاملا لمجلس إدارة الزمالك فيما يخص قطاع كرة القدم

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. احترم حرية الآخر

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. صفي ما يثقل كاهلك

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. حرر مشاعرك بشجاعة

برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة
برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة
برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. امنح الحب بلا حدود

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد