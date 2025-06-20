برلماني يشيد بخطوات الحكومة لضمان الأمن الدوائي: الاستقرار الصحي أولوية

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المنشآت الصحية، مؤكدا أن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزراء الصحة والمالية ورؤساء الهيئات المعنية، يعكس وعي الدولة بأهمية تحقيق استقرار المنظومة الصحية في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح أبو زيد لـ صدى البلد أن تأكيد رئيس الوزراء على تأمين مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمستلزمات، وتوجيه الدعم الكامل لهيئة الشراء الموحد، يعكس حرص الحكومة على كفاءة واستدامة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأثنى النائب على ما تم طرحه خلال الاجتماع من خطوات عملية لتوطين الصناعات الدوائية بالتعاون مع كيانات عالمية، مؤكدا أنها تمثل نقلة نوعية تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد، مع تحسين جودة الخدمة العلاجية داخل المستشفيات العامة.

كما دعا "أبو زيد" إلى استمرار المتابعة الدورية لهذا الملف الحساس، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية لضمان وصول الدواء للمواطن بسهولة ودون انقطاع.