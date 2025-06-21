8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين.. اعرف طرق العلاج

8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين .. فقد يشعر الإنسان ببعض الأعراض مفاجئة التي لا يجد لها تفسيرا، ويعتقد كثيرون أن العين والحسد قد تكونا وراء تلك الأعراض، لذا نتعرف في السطور التالية عن أبرز 8 علامات تدل على الإصابة بالعين كما نتعرف على الفرق بين الإصابة بالعين والحسد.

ما الفرق بين العين والحسد ؟

يختلط لدى البعض الفرق بين تعرض الإنسان للحسد وبين تعرضه للإصابة بالعين، فلكل منهما أعراض وعلامات تختلف عن الأخرى حيث إن العين تحدث نتيجة تتبع شخص ما لشيء وإصابته بالتأثير الخبيث لهذه العين، أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الشخص، والفرق بين الحسد والعين يكمن في 3 أشياء هي:

كل عائن حاسد، لكن ليس كل حاسد عائن، ولهذا فإنّ الحسد أكثر عمومية من العين. ضرر العائن أكثر من ضرر الحاسد.

العائن لا يُعين إلا شيئًا يراه، أما الحاسد فقد يحسد ما يراه وما يسمع عنه أيضًا. مصدر العين نفسٌ خبيثة، ونتيجة لانقداح نظرة العين، وقد تكون عين إنس أو عين جن، أما مصدر الحسد فهو استكثار النعمة من قبل الحاسد على المحسود، وتمني زوالها أو انتقالها له.

العائن قد يُصيب نفسيه وماله وولده بالعين، أما الحاسد فلا يحسد نفسه ولا ماله وولده.

8 علامات تدل على الإصابة بالعين

هناك بعض العلامات التي تدل على إصابة الشخص بالعين ولكن لا يجب التعامل مع هذه العلامات على أنها دلالة أكيدة على الإصابة بالعين، فقد يكون الإنسان لديه إصابة عضوية يجب الذهاب للطبيب، والأخذ الأسباب أولاً ثم يمكن أن نبدأ في تشخص المصاب على أنه نصاب بالعين، وأبرز 8 8 علامات تدل على الإصابة بالعين هي:

خمول وتعب دائم دون سبب طبي واضح صداع متكرر لا ينفع معه العلاج كثرة التثاؤب خاصة عند سماع القرآن انخفاض مفاجئ في النشاط أو الإنتاجية اضطرابات في النوم أو كوابيس مزعجة ظهور مشكلات مفاجئة في العلاقات الأسرية أو العمل شعور دائم بالحزن أو الضيق رغم عدم وجود سبب واضح كثرة النسيان والتشتت الذهني المفاجئ

طرق شرعية للعلاج من العين

ويجب على كل مسلم تحصين النفس جيدا بالطرق الشرعية من العين والحسد وذلك بقراءة القرآن وتجنب المعاصي وذكر الله ويمكن تلخيص أبرز الأعمال التي تعالج من الإصابة بالعين في ما يلي:

الرقية الشرعية

الاغتسال بماء مقروء عليه

الحفاظ على أذكار الصباح والمساء

الصدقة بنية الشفاء

آيات تحصين النفس

ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث عدة تؤكد أن في بعض سور القرآن وآياته تحصينًا خاصًا، كسورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين، مما يبرز الدور الحيوي لقراءة القرآن في حماية النفس من الشرور الظاهرة والخفية ومن أهم 11 آية تحمي المسلم من الشياطين: