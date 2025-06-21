قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
إسرائيل تعلن اغتيـال قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني
ضربة موجعة للترجي قبل مواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية.. ماذا حدث؟
لماذا سمي العام الهجري بهذا الاسم؟.. لـ5 أسباب وقصة عجيبة
مقطورة نقل طيّرتني.. أحمد سعد يكشف تفاصيل تعرضه لحادث برفقة أسرته
في ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ.. صور خاصة من داخل منزله بالزمالك
بايرن ميونخ يتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على بوكا جونيورز
6 أيام إجازة للموظفين بقرار حكومي.. مفاجأة خلال الأيام المقبلة
سيارة LM الجديدة.. تعمل بمحرك BMW وسعرها نصف مليون دولار
المجموعة الخليجية تدعو مجلس الأمن للتدخل لوقف حرب إسرائيل وإيران
هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج؟.. فيها 5 عجائب
8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين.. اعرف طرق العلاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين.. اعرف طرق العلاج

علامات تدل على أنك مصاب بالعين
علامات تدل على أنك مصاب بالعين
أحمد سعيد

8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين .. فقد يشعر الإنسان ببعض الأعراض مفاجئة التي لا يجد لها تفسيرا، ويعتقد كثيرون أن العين والحسد قد تكونا وراء تلك الأعراض، لذا نتعرف في السطور التالية عن أبرز 8 علامات تدل على الإصابة بالعين كما نتعرف على الفرق بين الإصابة بالعين والحسد.

ما الفرق بين العين والحسد ؟

يختلط لدى البعض الفرق بين تعرض الإنسان للحسد وبين تعرضه للإصابة بالعين، فلكل منهما أعراض وعلامات تختلف عن الأخرى حيث إن العين تحدث نتيجة تتبع شخص ما لشيء وإصابته بالتأثير الخبيث لهذه العين، أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الشخص، والفرق بين الحسد والعين يكمن في 3 أشياء هي:

كل عائن حاسد، لكن ليس كل حاسد عائن، ولهذا فإنّ الحسد أكثر عمومية من العين. ضرر العائن أكثر من ضرر الحاسد.

العائن لا يُعين إلا شيئًا يراه، أما الحاسد فقد يحسد ما يراه وما يسمع عنه أيضًا. مصدر العين نفسٌ خبيثة، ونتيجة لانقداح نظرة العين، وقد تكون عين إنس أو عين جن، أما مصدر الحسد فهو استكثار النعمة من قبل الحاسد على المحسود، وتمني زوالها أو انتقالها له.

العائن قد يُصيب نفسيه وماله وولده بالعين، أما الحاسد فلا يحسد نفسه ولا ماله وولده.

8 علامات تدل على الإصابة بالعين

هناك بعض العلامات التي تدل على إصابة الشخص بالعين ولكن لا يجب التعامل مع هذه العلامات على أنها دلالة أكيدة على الإصابة بالعين، فقد يكون الإنسان لديه إصابة عضوية يجب الذهاب للطبيب، والأخذ الأسباب أولاً ثم يمكن أن نبدأ في تشخص المصاب على أنه نصاب بالعين، وأبرز 8 8 علامات تدل على الإصابة بالعين هي:

  1. خمول وتعب دائم دون سبب طبي واضح
  2. صداع متكرر لا ينفع معه العلاج
  3. كثرة التثاؤب خاصة عند سماع القرآن
  4. انخفاض مفاجئ في النشاط أو الإنتاجية
  5. اضطرابات في النوم أو كوابيس مزعجة
  6. ظهور مشكلات مفاجئة في العلاقات الأسرية أو العمل
  7. شعور دائم بالحزن أو الضيق رغم عدم وجود سبب واضح
  8. كثرة النسيان والتشتت الذهني المفاجئ

طرق شرعية للعلاج من العين

ويجب على كل مسلم تحصين النفس جيدا بالطرق الشرعية من العين والحسد وذلك بقراءة القرآن وتجنب المعاصي وذكر الله ويمكن تلخيص أبرز الأعمال التي تعالج من الإصابة بالعين في ما يلي:

  • الرقية الشرعية
  • الاغتسال بماء مقروء عليه
  • الحفاظ على أذكار الصباح والمساء
  • الصدقة بنية الشفاء

آيات تحصين النفس

ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث عدة تؤكد أن في بعض سور القرآن وآياته تحصينًا خاصًا، كسورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين، مما يبرز الدور الحيوي لقراءة القرآن في حماية النفس من الشرور الظاهرة والخفية ومن أهم 11 آية تحمي المسلم من الشياطين:

  • (بسم الله الرحمٰن الرحيم*الحمد لله رب العالمين*الرحمٰن الرحيم*مالك يوم الدين*إياك نعبد وإياك نستعين*اهدنا الصراط المستقيم*صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين).
  • (الم*ذٰلك الكتاب لا ريب ۛ فيه ۛ هدى للمتقين*الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون*والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون*أولٰئك علىٰ هدى من ربهم ۖ وأولٰئك هم المفلحون).
  • (يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير).
  • (واتبعوا ما تتلو الشياطين علىٰ ملك سليمان وما كفر سليمان ولٰكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتىٰ يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون).
  • (وإلٰهكم إلٰه واحد لا إلٰه إلا هو الرحمٰن الرحيم*إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون).
  • (الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم).
  • (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير*لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين).
  • (قل هو الله أحد*الله الصمد*لم يلد ولم يولد*ولم يكن له كفوا أحد)،مع التكرار ثلاث مرات.
  • (قل أعوذ برب الفلق*من شر ما خلق*ومن شر غاسق إذا وقب*ومن شر النفاثات في العقد*ومن شر حاسد إذا حسد)،مع التكرار ثلاث مرات.
  • (قل أعوذ برب الناس*ملك الناس*إله الناس*من شر الوسواس الخناس*الذي يوسوس في صدور الناس*من الجنة والناس)، مع التكرار ثلاث مرات
  • (وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون*فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون*فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين).
علامات تدل على أنك مصاب بالعين العين والحسد العين الحسد الإصابة بالعين 8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين أعراض العين الوقاية من العين كيف أحمي نفسي من الحسد تحصين النفس التحصين تحصين النفس من العين أسباب الإصابة بالعين كيف أعرف أني مصاب بالعين العلاج من العين العلاج من الحسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: النبي أول خلق الله من جهة نوره وروحه وليس جسده

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يكشف عن منهج رباني للتربية والارتقاء بالروح

بالصور

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت
طريقة عمل الكافيار بيض السمك المملح في البيت

سيارة LM الجديدة.. تعمل بمحرك BMW وسعرها نصف مليون دولار

سيارة شورلاين
سيارة شورلاين
سيارة شورلاين

مشروب الزنجبيل والنعناع.. سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ
مشروب الزنجبيل والنعناع: سلاحك الطبيعي ضد الانتفاخ

أخبار جنوب سيناء | عودة ظاهرة انحسار مياه البحر.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال السياح

انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر
انحسار مياه البحر

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد