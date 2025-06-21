8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين.. اعرف طرق العلاج

8 أعراض تدل على أنك مصاب بالعين .. فقد يشعر الإنسان ببعض الأعراض مفاجئة التي لا يجد لها تفسيرا، ويعتقد كثيرون أن العين والحسد قد تكونا وراء تلك الأعراض، لذا نتعرف في السطور التالية عن أبرز 8 علامات تدل على الإصابة بالعين كما نتعرف على الفرق بين الإصابة بالعين والحسد.
ما الفرق بين العين والحسد ؟
يختلط لدى البعض الفرق بين تعرض الإنسان للحسد وبين تعرضه للإصابة بالعين، فلكل منهما أعراض وعلامات تختلف عن الأخرى حيث إن العين تحدث نتيجة تتبع شخص ما لشيء وإصابته بالتأثير الخبيث لهذه العين، أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الشخص، والفرق بين الحسد والعين يكمن في 3 أشياء هي:
كل عائن حاسد، لكن ليس كل حاسد عائن، ولهذا فإنّ الحسد أكثر عمومية من العين. ضرر العائن أكثر من ضرر الحاسد.
العائن لا يُعين إلا شيئًا يراه، أما الحاسد فقد يحسد ما يراه وما يسمع عنه أيضًا. مصدر العين نفسٌ خبيثة، ونتيجة لانقداح نظرة العين، وقد تكون عين إنس أو عين جن، أما مصدر الحسد فهو استكثار النعمة من قبل الحاسد على المحسود، وتمني زوالها أو انتقالها له.
العائن قد يُصيب نفسيه وماله وولده بالعين، أما الحاسد فلا يحسد نفسه ولا ماله وولده.
8 علامات تدل على الإصابة بالعين
هناك بعض العلامات التي تدل على إصابة الشخص بالعين ولكن لا يجب التعامل مع هذه العلامات على أنها دلالة أكيدة على الإصابة بالعين، فقد يكون الإنسان لديه إصابة عضوية يجب الذهاب للطبيب، والأخذ الأسباب أولاً ثم يمكن أن نبدأ في تشخص المصاب على أنه نصاب بالعين، وأبرز 8 8 علامات تدل على الإصابة بالعين هي:
- خمول وتعب دائم دون سبب طبي واضح
- صداع متكرر لا ينفع معه العلاج
- كثرة التثاؤب خاصة عند سماع القرآن
- انخفاض مفاجئ في النشاط أو الإنتاجية
- اضطرابات في النوم أو كوابيس مزعجة
- ظهور مشكلات مفاجئة في العلاقات الأسرية أو العمل
- شعور دائم بالحزن أو الضيق رغم عدم وجود سبب واضح
- كثرة النسيان والتشتت الذهني المفاجئ
طرق شرعية للعلاج من العين
ويجب على كل مسلم تحصين النفس جيدا بالطرق الشرعية من العين والحسد وذلك بقراءة القرآن وتجنب المعاصي وذكر الله ويمكن تلخيص أبرز الأعمال التي تعالج من الإصابة بالعين في ما يلي:
- الرقية الشرعية
- الاغتسال بماء مقروء عليه
- الحفاظ على أذكار الصباح والمساء
- الصدقة بنية الشفاء
آيات تحصين النفس
ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث عدة تؤكد أن في بعض سور القرآن وآياته تحصينًا خاصًا، كسورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين، مما يبرز الدور الحيوي لقراءة القرآن في حماية النفس من الشرور الظاهرة والخفية ومن أهم 11 آية تحمي المسلم من الشياطين:
- (بسم الله الرحمٰن الرحيم*الحمد لله رب العالمين*الرحمٰن الرحيم*مالك يوم الدين*إياك نعبد وإياك نستعين*اهدنا الصراط المستقيم*صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين).
- (الم*ذٰلك الكتاب لا ريب ۛ فيه ۛ هدى للمتقين*الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون*والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون*أولٰئك علىٰ هدى من ربهم ۖ وأولٰئك هم المفلحون).
- (يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير).
- (واتبعوا ما تتلو الشياطين علىٰ ملك سليمان وما كفر سليمان ولٰكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتىٰ يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون).
- (وإلٰهكم إلٰه واحد لا إلٰه إلا هو الرحمٰن الرحيم*إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون).
- (الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم).
- (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير*لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين).
- (قل هو الله أحد*الله الصمد*لم يلد ولم يولد*ولم يكن له كفوا أحد)،مع التكرار ثلاث مرات.
- (قل أعوذ برب الفلق*من شر ما خلق*ومن شر غاسق إذا وقب*ومن شر النفاثات في العقد*ومن شر حاسد إذا حسد)،مع التكرار ثلاث مرات.
- (قل أعوذ برب الناس*ملك الناس*إله الناس*من شر الوسواس الخناس*الذي يوسوس في صدور الناس*من الجنة والناس)، مع التكرار ثلاث مرات
- (وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون*فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون*فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين).