رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والمرافق بالمدينة

قام الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز بجولة مرورية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الطرق والمرافق بالمدينة ضمن أعمال ترفيق الأراضي بمناطق جمعية الأمل والطلائع والقادسية المضافة للمدينة، وذلك في إطار ضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، واستكمالاً لخطة تقنين الأوضاع.

وقام رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالمرور على طريق R3 بطول 5.8كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 المار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما قام رئيس جهاز العبور الجديدة، بتفقد أعمال تنفيذ الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق، وأعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ - ٥٠٠) بمنطقة الأمل، تمهيداً لتسليم قطع الأراضى بها قريبا، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة باستمرار تكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية.