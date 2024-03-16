لغز جثة التجمع الخامس| عامل ينهي حياة مديره بمستشفي خاصة شهيرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل بكافتيريا لاتهامه بقتل مديره في العمل بعد مشاجرة بينهما وكان سبب في فصله من وظيفته .

وكان قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقي اخطاراً من شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بالعثور علي جثة شخص به اثار طعنه بجوار كمبوند معروف بالتجمع الخامس في التسعين الجنوبي.

وتبين من الفحص والتحري ان المصاب اسمه "اسلام " به طعنه نافذة بصدره وحالته غير مستقرة ويعمل رئيس وردية في كافتيريا بمستشفي خاصة شهيرة .

وبعد مرور ساعات قليلة ، ورد بلاغ للشرطة يفيد ان الشاب المصاب قد توفي متأثراً باصابته بطعنه نافذة ، وتبين من فحص كاميرات المراقبة ان المتهم عامل بالكافتيريا محل عمل المتوفي ، وليلة الحادث وقعت مشادة بينهما تطورت الي مشاجرة قام علي اثرها العامل المتهم بالخروج وراء مديره ( رئيس الوردية ) وقام بقتله .

القي القبض علي المتهم والسلاح المستخدم في الحادث ، وقرر امام رجال الأمن ان المتوفي ليلة الحادث قام بالاتصال بصاحب الكافتيريا الذي يعمل بها وتسبب في فصله من العمل فقرر الانتقام منه .

كما قرر في اعترافاته انه قام بتتبع خط سير مديره عقب خروجه من كافتيريا المستشفي وقام بطعنه بسكين كانت بحوزته وتركه وسط بركه من الدماء ، تم تحرير محضر ، وقررت النيابة العامة حبسه ٤ أيام علي ذمه التحقيق .