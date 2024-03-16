عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لغز جثة التجمع الخامس| عامل ينهي حياة مديره بمستشفي خاصة شهيرة

المتهم
المتهم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل بكافتيريا لاتهامه بقتل مديره في العمل بعد مشاجرة بينهما وكان سبب في فصله من وظيفته .

وكان قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقي اخطاراً من شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بالعثور علي جثة شخص به اثار طعنه بجوار كمبوند معروف بالتجمع الخامس في التسعين الجنوبي.

وتبين من الفحص والتحري ان المصاب اسمه "اسلام " به طعنه نافذة بصدره وحالته غير مستقرة ويعمل رئيس وردية في كافتيريا بمستشفي خاصة شهيرة .

وبعد مرور ساعات قليلة ، ورد بلاغ للشرطة يفيد ان الشاب المصاب قد توفي متأثراً باصابته بطعنه نافذة ، وتبين من فحص كاميرات المراقبة ان المتهم عامل بالكافتيريا محل عمل المتوفي ، وليلة الحادث وقعت مشادة بينهما تطورت الي مشاجرة قام علي اثرها العامل المتهم بالخروج وراء مديره ( رئيس الوردية ) وقام بقتله .

القي القبض علي المتهم والسلاح المستخدم في الحادث ، وقرر امام رجال الأمن ان المتوفي ليلة الحادث قام بالاتصال بصاحب الكافتيريا الذي يعمل بها وتسبب في فصله من العمل فقرر الانتقام منه .

كما قرر في اعترافاته انه قام بتتبع خط سير مديره عقب خروجه من كافتيريا المستشفي وقام بطعنه بسكين كانت بحوزته وتركه وسط بركه من الدماء ، تم تحرير محضر ، وقررت النيابة العامة حبسه ٤ أيام علي ذمه التحقيق .

التجمع الخامس التسعين الجنوبي القاهرة القبض على عامل العثور على جثة قسم شرطة التجمع مستشفى خاص مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في المنوفية

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

التعليم في أسبوع| تعديل موعد امتحانات الترم الثاني مرتين بسبب أعياد المسيحيين .. وفصل الطلاب المتغيبين عن مدارسهم وحرمانهم من أعمال السنة

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

موضوعات متعلقة

رمت نفسها من البلكونة.. ذئب الخليفة في قبضة الأمن لمحاولته الاعتداء على خطيبته

ماس كهربائي يشعل النيران في مركز علاج طبيعي بحلوان

انتداب المعمل الجنائي لفحص سبب احتراق مصنع للأثاث بـ١٥ مايو| صور

قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس محامي أمام المحكمة الأقتصادية

أمن القاهرة يكشف ملابسات جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها | صور

ضبط صاحب شركة بالقاهرة يجمع تبغ السجائر مجهول المصدر لطرحه بالأسواق

سقوط عصابة النصب على راغبي التوظيف واستدراجهم عبر السوشيال ميديا وسرقتهم

كشف لغز جرائم السرقات بالقاهرة وضبط مرتكبيها | صور

ترشيحاتنا

أمبري: ناقلة وقود تتعرض لهجوم في البحر الأحمر وأنباء عن انفجارين

ربنا بعتهولي من السماء .. كريم عبد العزيز يتحدث عن بيتر ميمي والحشاشين

لغز جثة التجمع الخامس| عامل ينهي حياة مديره بمستشفي خاصة شهيرة

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

دعوات لـ أكل الثعابين بدلًا من الدجاج واللحم والسمك.. ما الأسباب ؟

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب سكوتر ثلاثي العجلات من هوندا.. أهم مواصفات الفنية

رعب بالهرم| صاحب شركة أدوية يطلق النار على حارس عقار.. ماذا كشفت الكاميرات؟

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

بنتلي ورولز رويس.. عصابة تستولى على سيارات بـ8 ملايين دولار بالمملكة المتحدة

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ