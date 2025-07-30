تنشيط السياحة تشارك في معرض AIME 2026 بـ إستراليا

تشارك هيئة تنشيط السياحة، في المعرض السياحي الدولي AIME 2026 ، المزمع إنعقادة بمدينة ملبورن الإسترالية وذلك خلال الفترة من 9إلى 11 فبراير 2026 .

وأوضحت هيئة تنشيط السياحة ، أن معرض AIME 2026 بـ إستراليا، يجذب كبار المسئولين التنفيذيين في شركات تنظيم الفعاليات، والشركات الكبرى ومنظمى المؤتمرات المحترفين "pcos" وشركات البحث عن أماكن إقامة الفعاليات ووكلات السفر التي تضم أقساما متخصصة في قطاع الإجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض “mice”.

تنشيط السياحة

وأشارت هيئة تنشيط السياحة، إلى أن المعرض يضم 700 hosted buyer “المشترى المستضاف”، منهم 500 من داخل إستراليا و200 من خارج إستراليا ويشارك به 4500 مشارك بالإضافة إلى 700 عارض من 30 دولة وإقليميا.

وأفادت الهيئة، بأن قيمة الاشتراك بجناح المعرض 3500 يورو، تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية.

يذكر أن هيئة تنشيط السياحة، تشارك في العديد من المعارض والأحداث السياحية الدولية ، لترويج المنتج السياحي المصري ، وإبراز تنوع المقصد المصرى بما يحمله من زخم رائع يجمع مابين السياحة الثقافية والترفيهية والروحية.