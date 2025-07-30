تهنئة إيبارشية أسوان ودير "أب الشركة" لمدير الأمن الجديد

زار صاحبا النيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس "أب الشركة" بحاجر إدفو أسوان والأنبا بيشوي أسقف أسوان يرافقهما وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية ورهبان الدير، مبنى مديرية أمن أسوان وذلك لتقديم التهنئة للواء عبد الله جلال عصر مدير أمن المحافظة الجديد.

وفي سياق آخر ،عقد مجمع كهنة كنائس قطاع وسط القاهرة، اجتماعهم الدوري بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس القطاع.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها الأب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة دارت حول طرق عمل شهادات خلو الموانع ومحاضر الخطوبة والزواج، وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.