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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| آخر تطورات حريق أستوديو الأهرام.. كلوب يكشف عن شيء يفعله لأول مرة بسبب صلاح

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


ظاهرة جوية تضرب القاهرة بعد ساعات.. تنويه عاجل من الأرصاد
تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحة أن ظاهرة سقوط الأمطار متوقع بدايتها من اليوم على عدة مناطق.


تقلبات جوية عنيفة والذروة الإثنين.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة القادمة
أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة.

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك
الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 16-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.


اندلع فور مغادرتهم| التفاصيل الكاملة لـ حريق ضخم التهم استوديو مسلسل «المعلم»
اندلع فجرا في استديو الأهرام حريق ضخم بمدينة الجيزة في آخر أيام تصوير مسلسل “المعلم”.

ووفقًا لمخرج العمل مرقس عادل، فإن طاقم العمل غادر موقع الحادث قبل اندلاع الحريق بعشر دقائق.

الذهب يواصل الهبوط.. أسعار أعيرة الأصفر اليوم السبت 16-3-2024
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.


محرر الحوادث بموقع صدى البلد يوضح آخر تطورات حريق أستوديو الأهرام|فيديو
أوضح  أحمد مهدي الصحفي بقسم الحوادث بموقع صدى البلد الوضع الحالي بعد الإنتهاء من حرق استوديو الأهرام فقد يتم اجراء عمليات التبريد بعد الإنتهاء السيطرة علي النيران، وتقوم عمليات الحماية المدنية لمكان النيران منعا لتجددها من جديد.


"تخليت عن مبادئي بسبب صلاح".. كلوب يكشف عن شيء لأول مرة يفعله|شاهد
عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان:"تخليت عن مبادئي بسبب صلاح".. كلوب يكشف عن شيء لم يفعله أبدًا خلال مسيرته التدريبية".. فما القصة؟


أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. غطاء سحابي يسيطر على سماء البلاد
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

التوك شو الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس حريق استوديو الاهرام الذهب

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