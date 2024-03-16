محرر الحوادث بموقع صدى البلد يوضح آخر تطورات حريق أستوديو الأهرام|فيديو

في مداخلة لبرنامج صباح البلد

أوضح أحمد مهدي الصحفي بقسم الحوادث بموقع صدى البلد الوضع الحالي بعد الإنتهاء من حرق استوديو الأهرام فقد يتم احراء علميات التبريد بعد الإنتهاء السيطرة علي النيران، وتقوم عمليات الحماية المدنية لمكان النيران منعا لتجددها من جديد.



واكد مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، انه تم السيطرة تماما على كل النيران المتواجدة داخل الاستوديوهات والتي امتدت للعقارات المجاورة ووجاتها فقط ، مشيرا الى ان النيران امتدت لما يقرب من ٨ إلى ١٠ عقارات.



وأردف محرر الحوادث بموقع صدى البلد، أن حجم الضرر لم يتم حصره إلى الآن نظرا لاستمرار عمل الأدلة الجنائية في مكان الحريق.

لا توجد أي خسائر بشرية

وطمأن أحمد مهدي، المتابعين أنه لم يحدث أي حالات إصابة، موضحا وجود إصابة بعض قوات الحماية المدنية ببعض الاختناقات من قوة الحريق ولكن تم اسعافهم جميعا، مؤكدا: “لا توجد اي خسائر بشرية”.

بعد الانتهاء من تصوير مسلسل المعلم



وتابع: ليست هذه الحادثة الأولى في هذا المكان، ولكنها المرة الثانية التى تلتهم النيران لأستوديوهات الأهرام، لافتا الى ان مسلسل المعلم لمصطفى شعبان يتم تصويره بأستوديو الأهرام، وايضا يتم تصوير إعلان، وبعد الإنتهاء من تصوير المسلسل والإعلان نشب الحريق.



واستطرد :"الأدلة الجنائية متواجدة بموقع الحريق وتقوم بفحص بداية الحريق وأسباب وصول النيران، مبينا أن النيران تمادت بهذا الشكل الواسع نظرا لوجود أعداد كبيرة من الخشي والفل ومواد تساعد على انتشار مكثف بالنيران".



وشدد الصحفي أحمد مهدي على الامتناع عن التدخين في مثل هذه الأماكن ويتم التعامل بحرص مع الكهرباء.