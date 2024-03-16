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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اندلع فور مغادرتهم| التفاصيل الكاملة لـ حريق ضخم التهم استوديو مسلسل «المعلم»

صدى البلد

اندلع فجرا في استديو الأهرام حريق ضخم بمدينة الجيزة في آخر أيام تصوير مسلسل “المعلم”.

ووفقًا لمخرج العمل مرقس عادل، فإن طاقم العمل غادر موقع الحادث قبل اندلاع الحريق بعشر دقائق.
 

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إصابة 4 أشخاص

وقال مخرج مسلسل “المعلم” مرقس عادل عبر تقرير عرضته فضائية “العربية”: "جميع طاقم التمثيل والصناع غادروا الاستوديو قبل اندلاع الحريق بنحو عشر دقائق، والحمدلله الجميع بخير".


ورغم نجاة طاقم عمل مسلسل المعلم، إلا أن الحريق امتد إلى أبنية قريبة من الاستوديو والتهم عددًا من الشقق المجاورة، ما دفع قوات الحماية المدنية لإخلاء المنطقة وقطع الكهرباء والغاز ريثما تمت السيطرة عليه.

وتسبب الحادثة في إصابة 4 أشخاص 2 من قوات الإطفاء و2 من المدنيين، بالإضافة لإصابة البعض باختناقات جراء الأدخنة القوية. 

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المواد البلاستيكية وأخشاب ديكور المسلسل ساهمت في اشتعال الحريق بشكل سريع.

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