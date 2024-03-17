هل التدخين في رمضان يفطر.. سعاد صالح تكشف مفاجأة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الكثير يبحثون خلال شهر رمضان على إجابة سؤال " هل السجائر تفطر في نهار رمضان؟".



وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن مسألة التدخين لم يتعرض لها الفقهاء القدامى، وأنها تطالب دار الإفتاء المصرية بحسم هذا الموضوع، لأن هناك أحد الفقهاء في فترة سابقة قال إنها لا تفطر حال تناولها في نهار رمضان.



هل التدخين في رمضان يفطر

أضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن التدخين من الخبائث، ولكن بشكل عام لم يرد نص مباشر لتحريم التدخين، ولكن بشكل قياسي يعتبر التدخين مضرا ويسبب أمراضا، وأن التدخين عليه اختلاف بشأن أنه يفطر، معلقة" البعض يقول السجائر مفطرة، والبعض الآخر يقول إنها لا تفطر".

وكشفت أن البعض يفطر على التدخين، وتناول السجائر يتحول لـ إدمان، ولذلك علينا أن نحصل على الفتوى الصحيحة من دار الإفتاء.

وتابعت " زوجي كان مدخنا لمدة تصل أكثر من 20 عامًا، وأن الطبيب طلب منه التوقف عن التدخين وبعد ذلك توقف عن التدخين لمدة 26 عامًا ولكن بعد ذلك زوجها وجد أنه مصاب بمرض خطير في الرئة".