أخبار السيارات| خطوات بسيطة للحفاظ على إطارات السيارة.. أسعار فيات 500e الهاتشباك الكهربائية الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي .

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق وذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك ادي الي حالة من انتعاش حركة البيع والشراء بعدما توقفت لفترة نتيجة ارتفاع سعر الاوفر برايس بشكل مفاجئ .

كشفت شركة فيات الإيطالية عن اطلاق طرازين جديدين من سيارة فيات 500e الكهربائية وهما ، Inspired by Beauty ، و Inspired by Music ، وتنتمي 500e لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين .

تلعب إطارات السيارات دور هام في تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتعمل علي توفير الثبات بـ الطرق الرطبة والجافة، وتساعد في راحة الركوب، والتحكم بثبات السيارة .

زيت الفرامل هو عبارة عن القوة الهيدروليكية التي تعمل على إيقاف السيارة في الوقت والمسافة المطلوبة، بالإضافة الي ان دائرة الفرامل مغلقة، وبالتالي يجب التأكد من عدم تهريب زيت الفرامل لأن ذلك يعمل علي إخلال عمل الفرامل بشكل عام.

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن إصدارها الجديد تويوتا C-HR الهجين Plug-in، وتنتمي تويوتا C-HR لفئة السيارات الكروس أوفر .