سعر هيونداي أكسنت RB السيدان بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعد تراجع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق وذلك نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وذلك ادي الي حالة من انتعاش حركة البيع والشراء بعدما توقفت لفترة نتيجة ارتفاع سعر الاوفر برايس بشكل مفاجئ .

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان بعد تراجع الأوفر برايس

- محرك هيونداي أكسنت RB الجديدة :

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان بعد تراجع الأوفر برايس

سرعة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 القصوى تصل الي 185 كم/ساعة ، وبها قوة 125 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 43 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 156 نيوتن/متر .

- مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :

زودت سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بالعديد من المميزات الجديدة منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وكاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية.

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان بعد تراجع الأوفر برايس

بالإضافة الي هيونداي أكسنت RB موديل 2024 تمتلك أيضا شاشة عرض بيانات مقاس 3.5 بوصة، وشاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وتكييف هواء، ومرايات كهربائية جانبية بها إشارات، ومثبت سرعة، وعجلة قياده متعددة الاستخدامات ، و USB، و AUX، و بلوتوث​.

- أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان بعد تراجع الأوفر برايس تباع بسعر 860 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان بعد تراجع الأوفر برايس تباع بسعر 890 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان بعد تراجع الأوفر برايس تباع بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان بعد تراجع الأوفر برايس تباع بسعر 930 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 السيدان بعد تراجع الأوفر برايس تباع بسعر 970 ألف جنيه .