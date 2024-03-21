تنفذ إملاءات أمريكية.. بن جفير يوجه انتقادات حادة لوزير الدفاع الإسرائيلي

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، انتقادات حادة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوأف جالانت قبل سفرة إلى الولايات المتحدة للقاء نظيرة الأمريكي لويد أوستن.

وقال بن جفير على حسابه على منصة إكس: "الوزير جالانت يقوم بعملية استفزاز وهو صائم ويرسل قوات لاقتلاع أشجار في قلب المستوطنات".

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف: "من المؤسف جداً أن وزير الدفاع يقوم بإيماءات للأمريكيين قبل سفره إلى الولايات المتحدة، مفضلاً أبو مازن وأوستن بدلاً من الاستيطان، ليس هكذا يبدو وزير دفاع دولة إسرائيل".

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل في زيارة رسمية.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن جالانت سيتوجه إلى الولايات المتحدة مع فريق يتألف من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اللذين سيبحثان في الولايات المتحدة الخطط الإسرائيلية للهجوم البري في رفح.