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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات حول الأسلحة الأمريكية.. تفاصيل جديدة بشأن زيارة جالانت إلى واشنطن

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

يجري وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أثناء وجوده في واشنطن الأسبوع المقبل، مناقشات حول وصول شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

 

وبحسب هيئة البث العامة “كان”، حذر المسؤولون الأمنيون القادة السياسيين الإسرائيليين من أن الجيش يحتاج إلى أسلحة غير محددة ليكون جاهزا لاجتياح مدينة رفح بغزة والقتال فيها وعلى طول الحدود الشمالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، توجه وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت لواشنطن الأسبوع المقبل في زيارة رسمية.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن جالانت سيتوجه إلى الولايات المتحدة مع فريق يتألف من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، اللذين سيبحثان في الولايات المتحدة الخطط الإسرائيلية للهجوم البري في رفح.

وأضاف التقرير أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على زيارة جالانت، والعمل لا يزال جاريا لتحديد التفاصيل الخاصة بالزيارة.

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي جالانت شحنات الأسلحة الأمريكية إسرائيل مدينة رفح بغزة رفح

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