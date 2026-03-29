سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 29 مارس 2026.. تحديث البنوك الآن

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 29 مارس 2026.. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأحد 29 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، في ظل متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة سعر الصرف لحظة بلحظة، خاصة مع تزايد البحث عبر منصات الإنترنت عن أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية، وهو ما يعكس أهمية العملة الأمريكية في تحديد اتجاهات السوق والاقتصاد المحلي.

سعر الدولار اليوم الأحد 29 مارس 2026 في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم مستويات متقاربة في أغلب البنوك، حيث بلغ سعره في بنك مصر نحو 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك، وهو نفس المستوى الذي سجلته عدة بنوك أخرى خلال تعاملات اليوم، ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي مع ميل طفيف نحو الارتفاع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل سعر الدولار مستوى 53.52 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الأحد 29 مارس 2026، وهو ما يعكس متوسط الأسعار الرسمية في السوق المصرفية، ويعد مؤشرا رئيسيا تعتمد عليه البنوك في تسعير العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستويات أغلب البنوك، في ظل حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات الأحد 29 مارس 2026 نحو 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع، ليواصل استقراره عند نفس المعدلات المسجلة في بداية التعاملات دون تغيرات ملحوظة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اتجاها عاما موحدا في تسعير العملة الأمريكية بين البنوك الكبرى.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم الأحد 29 مارس 2026 نحو 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع، ليستمر في نفس النطاق السعري دون اختلاف عن بقية البنوك.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم، محافظا على نفس مستويات التداول السائدة في السوق.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى نسبيا مقارنة ببقية البنوك، حيث سجل نحو 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الأحد، وهو ما يعكس فروقًا طفيفة في التسعير بين بعض البنوك.

تحليل حركة سعر الدولار اليوم في مصر

تعكس تحركات سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل القطاع المصرفي، مع وجود فروق محدودة للغاية بين البنوك، وهو ما يشير إلى توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية، خاصة مع التزام البنوك بالأسعار الاسترشادية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

كما أن التقارب الكبير في الأسعار بين البنوك المختلفة يعزز من ثقة المتعاملين في السوق المصرفي الرسمي، ويحد من أي مضاربات قد تؤثر على استقرار سعر الصرف، في ظل الرقابة المستمرة والتحديثات اللحظية للأسعار.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

تشير المعطيات الحالية إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات طفيفة وفقا لمتغيرات العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات الأسواق العالمية والتدفقات النقدية الأجنبية.

ويظل سعر الدولار أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحظى بمتابعة واسعة من المواطنين، خاصة مع ارتباطه المباشر بأسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلية، ما يجعل أي تغير في سعره محط اهتمام فوري من قبل الرأي العام.