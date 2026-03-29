دوللي شاهين تحقق نجاحا كبيرا بكليبها الجديد «واحشاني يامه»

حققت الفنانة والمطربة اللبنانية دوللي شاهين نجاحاً ونسب مشاهدة مرتفعة ما يفوق 600 ألف مشاهدة بعد طرح كليب أغنيتها «واحشاني يامه» على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». إهداءً لذكرى والدتها الراحلة جاكلين الراعي وذكري كل الأمهات اللواتي توفين.

أغنية واحشاني يامه هي من كلمات السيد علي، الحان وتوزيع هشام حسن، تم التسجيل باستديو (سيكا ميوزك) إدارة زياد العليمي و احمد فتحي ،ميكس وماستر السيد علي، تصوير محمد السيد، إشراف مؤمن يوسف، فيما تولى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.

تميز الكليب بظهورها بدون مكياج في تجربة إنسانية دمجت بين التصوير الواقعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي ai فكرة دوللي شاهين.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية « ترند، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب وحققت نجاحا كبيرا .

يقول مطلع أغنية واحشاني يامه

يامه بعد فراقك .. بقى فاضى خلاص مكانك

ولا طعم الحاجة فى بعادك ... حلوة من يوم غيابك

يومى كانه سنه .. وانا بتوجع انا

مش عارفة اعيش من غيرك سيبانى لمين هنا