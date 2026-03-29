الفيلم الكوميدي برشامة ينطلق في دول الخليج العربي ابتداءً من 2 أبريل

بعد تسجيله ٣ أرقام قياسية في شباك التذاكر، أعلنت شركات سكاي ليميت وفيلم سكوير وأفلام أورينت عن إطلاق الفيلم الكوميدي برشامة للنجوم هشام ماجد وريهام عبد الغفور ومصطفى غريب وحاتم صلاح، في دول الخليج العربي (السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان)، ابتداءً من 2 أبريل المقبل.



حيث دخل فيلم برشامة نادي المليون بتحقيقه إيرادات وصلت ل119,621,460، كما حقق الفيلم رقمًا قياسيًا جديدًا، بأن يكون الفيلم صاحب أكبر افتتاحية خلال أسبوع واحد في تاريخ السينما المصرية برصيد 800 ألف تذكرة، أيضًا هو صاحب أضخم إيراد يومي في شباك التذاكر المصري، حيث حقق يوم الأحد 22 مارس أكثر من 23 مليون جنيه.



فيلم برشامة من بطولة النجوم هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد.



وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.



فيلم برشامة من إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب ومن إنتاج شركتيّ سكاي ليميت وفيلم سكوير، وتوزيع خارجي أفلام أورينت