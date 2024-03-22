أخبار التكنولوجيا|تحذير لمستخدمي أندرويد فيروس "شرير" يغزو هواتفكم.. واتساب يمنحك أحدث حيل الخصوصية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تحذير لمستخدمي Galaxy وPixel.. فيروس "شرير" يغزو هواتف أندرويد



وضع أصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد Android، مرة أخرى، في حالة تأهب قصوى بعد اكتشاف برنامج ضار جديد مصمم لسرقة تفاصيل الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان.

في عصر التواصل الفوري، أحدثت تطبيقات المراسلة مثل واتساب WhatsApp، ثورة في كيفية تواصلنا مع بعضنا البعض، ومع ذلك، أدي الانتشار الواسع لمثل هذه المنصات إلى ظهور تحديات أخرى أكثر صعوبة، تتمثل أبرزها في تلقي رسائل من أرقام مجهولة.

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، الإصدار الأحدث من ساعتها الذكية الشهيرة المخصصة للأطفال Mitu Kids 7X، والتي تتميز بنظام تتبع أكثر دقة، إلى جانب إمكانية إجراء مكالمات الفيديو وغيرها من المزايا.

تستمر المعركة بين الولايات المتحدة وشركة هواوي، حيث تدرس إدارة "بايدن" إدراج 4 شركات صينية لصناعة أشباه الموصلات على القائمة السوداء للتجارة، ذات صلة بعملاقة التكنولوجيا بـ Huawei.

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن هاتفها الأحدث Vivo T3 الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

تعتزم شركة شاومي، إطلاق إصدار جديد من سلسلة Poco، حيث كشفت صور مسربة تكشف عن تصميم الهاتف المسمي Poco C61، والذي سيأتي كـ خليفة للإصدار الذي أطلقته الشركة في أبريل الماضي تحت اسم Poco C51.