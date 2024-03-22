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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|تحذير لمستخدمي أندرويد فيروس "شرير" يغزو هواتفكم.. واتساب يمنحك أحدث حيل الخصوصية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تحذير لمستخدمي Galaxy وPixel.. فيروس "شرير" يغزو هواتف أندرويد
 

وضع أصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد Android، مرة أخرى، في حالة تأهب قصوى بعد اكتشاف برنامج ضار جديد مصمم لسرقة تفاصيل الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان.

 

موجودة على ماسنجر.. ميزة واتساب الجديدة تحميك من الاختراق والمعاكسات

 

في عصر التواصل الفوري، أحدثت تطبيقات المراسلة مثل واتساب WhatsApp، ثورة في كيفية تواصلنا مع بعضنا البعض، ومع ذلك، أدي الانتشار الواسع لمثل هذه المنصات إلى ظهور تحديات أخرى أكثر صعوبة، تتمثل أبرزها في تلقي رسائل من أرقام مجهولة.

بكاميرتين وإمكانات جبارة.. سمارت ووتش للأطفال من شاومي والسعر مفاجأة

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، الإصدار الأحدث من ساعتها الذكية الشهيرة المخصصة للأطفال Mitu Kids 7X، والتي تتميز بنظام تتبع أكثر دقة، إلى جانب إمكانية إجراء مكالمات الفيديو وغيرها من المزايا.

 

الولايات المتحدة تخطط لحظر 4 شركات صينية تدعم هواوي

 

تستمر المعركة بين الولايات المتحدة وشركة هواوي، حيث تدرس إدارة "بايدن" إدراج 4 شركات صينية لصناعة أشباه الموصلات على القائمة السوداء للتجارة، ذات صلة بعملاقة التكنولوجيا بـ Huawei.

 

Vivo T3.. أحدث هواتف فيفو بمواصفات ممتازة وشحن فائق السرعة

 

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية، عن هاتفها الأحدث Vivo T3 الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

 

بسعر رخيص جدا.. تسريبات تكشف وحش Poco القادم من شاومي

تعتزم شركة شاومي، إطلاق إصدار جديد من سلسلة Poco، حيث كشفت صور مسربة تكشف عن تصميم الهاتف المسمي Poco C61، والذي سيأتي كـ خليفة للإصدار الذي أطلقته الشركة في أبريل الماضي تحت اسم Poco C51.

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