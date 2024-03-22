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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الولايات المتحدة تخطط لحظر 4 شركات صينية تدعم هواوي

هواوي
هواوي

تستمر المعركة بين الولايات المتحدة وشركة هواوي، حيث تدرس إدارة "بايدن" إدراج 4 شركات صينية لصناعة أشباه الموصلات على القائمة السوداء للتجارة، ذات صلة بعملاقة التكنولوجيا بـ Huawei.

ووفقا لـ"بلومبرج"، فإن الشركات المحتمل إدراجها بالقائمة السوداء تشمل مصنعي الرقائق "تشينجداو سي إن" Qingdao Sien، و"سواي شور" SwaySure، و"شنزن بنسن تكنولوجي"Shenzhen Pensun Technology، بالإضافة إلى الشركة الصينية الرائدة في صناعة شرائح الذاكرة "تشانغ شين ميموري تكنولوجيز" ChangXin Memory Technologies.

 

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الولايات المتحدة تدرس إدراج 4 شركات صينية إلى قائمة الكيانات

ويعني إضافة هذه الشركات إلى قائمة الكيانات الأمريكية، منع الشركات الأمريكية من التعامل معها، وفي حال رغبة أحد المؤسسات في مد جسر التعاملات مرة أخرى سوف  تحتاج إلى إذن خاص للقيام بذلك.

وإلى جانب كل هؤلاء الشركات المصنعة التي تصنع الرقائق بالفعل، قالت المصادر إنه قد تتم إضافة شركتين إضافيتين، تعملان كوكلاء لمساعدة "هواوي" في الحصول على معدات محظورة لتصنيع أجهزة مودم وتقنيات 5G.

وأشارت التقارير السابقة، إلى أن الدولة الصينية تستثمر بكثافة في شركة "هواوي" لتصبح قطب صناعة الرقائق القادر على التنافس مع عمالقة مثل إنتل وكوالكوم.

وتمكنت الشركة الصينية من تصنيع شريحة Kirin 9000S بتقنية 7nm FinFET الخاصة بها خلال 3 سنوات بدلا من 5، كما توقع بعض الخبراء الأمريكيين.

يذكر أن الولايات المتحدة قد أدرجت شركة هواوي على قائمة الكيانات في 2019، واعتبارها تمثل تهديدا على أمنها القومي، كما تعد هواوي واحدة من الشركات التي تستهدفها الحكومة الأمريكية من بين أحدث جهود إدارة "بايدن" لتقليل اعتماد الصين على التكنولوجيا الغربية.

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