الملحن عصام إسماعيل: بقالي 3 سنين مشوفتش ولادي.. وطليقتي بتعتبرني عدوها

قال الملحن عصام إسماعيل، إنه لم ير أبناءه من 3 سنوات بعد انفصاله عن زوجته، معقبا: طليقتي بتعتبرني عدوها وبداري وجعي في الضحكة".

وأضاف عصام إسماعيل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، شعرت باليتم عبد فراق والدي، وتحمل المسؤولية، رغم أنه توفى منذ سنوات طويلة عكس والدتي التي افتقدتها منذ عام".

تباع الملحن عصام إسماعيل، كنت طفلا شقيا جدا، وأحب لعب كرة القدم، ولكن والدي كان قاسيا عليّ جدا، معقبا: عمره ما ضحك في وشي، وبعد أن رأى نجاحي الفني برر قسوته عليا بقوله "كنت عايزك تطلع راجل" وكنت أتمنى أن أكون لاعب كرة قدم".

