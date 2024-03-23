عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا في بيروت 20 أبريل

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

يستعد الفنان إيهاب توفيق، لإحياء حفل غنائي ساهر في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 20 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات الربيع التي يحييها نجوم الغناء. 

حفل إيهاب توفيق

أحدث أغاني إيهاب توفيق

من جهة أخرى، طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان"أيوة يا غشاش"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والمفاجأة أنه قرر طرح الأغنية  بمناسبة ليلة عيد ميلاده، وأيضا بعد نجاحه ومشاركته فى حفل كاسيت 90 والذى أقيم على مسرح أبوبكر سالم بالمملكة العربية السعودية، الخميس الماضى.

أغنية "أيوة يا غشاش"، يعود بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

 

كلمات أغنية أيوة يا غشاش لـ إيهاب توفيق

وتقول كلماتها:

بتبين غير المتداري جواك على طول .. وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول 
بتبين غير المتداري جواك على طول ..
و خلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤل
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
طول ما إنت بتجرح بزياده وبتقسى كتير
على إيه هتحمل كالعاده وأتعشم خير
طول ما إنت بتجرح بزياده و بتقسى كتير
وتجمد قلبك كالعاده  وتبيع بضمير
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش
ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين
عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين
كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش
أيوه يا غشاش
أيوه يا غشاش 

 

ايهاب توفيق الفنان أيهاب توفيق أغاني إيهاب توفيق بيروت لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

قرار قضائي عاجل في سب مرتضى منصور لـ محمود الخطيب

ما مصيرها ؟| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب .. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

سميرة سعيد تحيي حفل عيد الفطر في بيروت 13 أبريل

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

في ذكراها .. قصة حب مأساوية لـ نجاة علي

لقاء سويدان تهنئ أحمد رزق بعيد ميلاده

في ذكراه.. شاهد آخر ظهور لـ عادل هيكل قبل وفاته بشهر

مسلسل قلع الحجر الحلقة 12.. سوسن بدر ترفع دعوى ضد محمد رياض

مسلسل المداح 4 الحلقة 13.. حمادة هلال يواجه الجن موت فى واحة سيوة

مسلسل بـ 100 راجل.. سما إبراهيم مصابة بسرطان الدم

ترشيحاتنا

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإزالة العقبات لوصول المساعدات إلى غزة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

الدوري السعودي يحاول خطف صفقة نجم أتليتكو مدريد

السفارة الروسية بالقاهرة تشكر من قدم التعازي في ضحايا هجوم كروكوس

زاخاروفا: روسيا ممتنة لكل من قدم التعازي في مأساة كروكوس

النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقصر وزارة في مصر ..لماذا حل الملك فؤاد مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول

منى زكي وأحمد حلمي.. 10 صور رومانسية جمعت بينهما.. شاهد

مكانك مش المطبخ.. أول منصة لمساعدة النساء على شراء السيارات بسهولة

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية.. شاهد

فيديو

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

رشا مهدي: استمتعت بدوري في مسلسل سر إلهي.. وتفاجأت بـ محمد ثروت

رؤوف عبدالعزيز: روجينا تعطي طاقة إيجابية وحرصت على عودة الحديني في سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ