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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. احذروا من الصيف القادم.. أمر غريب لم يحدث إلا في حلقة ليلى عبد اللطيف

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

 

لوقف العدوان.. جوتيريش قد يقدم نداءً عالميا من أمام معبر رفح

استعرض مراسل قناة “إكسترا نيوز” مينا مكرم، تفاصيل تواجد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في العريش.

خبير مناخ: احذروا من فصل الصيف القادم.. والشتاء المقبل قارس البرودة

كشف تحسين شعلة، خبير المناخ وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، تفاصيل تغير التوقعات بـ حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

الأمين العام للأمم المتحدة لأهالي قطاع غزة: لستم وحدكم

وجه أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حديثه لأهالي قطاع غزة، قائلا: لستم وحدكم، كلنا نشاهد المعاناة التي تعيشوها الآن.

 

تقلبات حادة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الربيع ومفاجأة يوم الاثنين المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس ستشهد غدًا الأحد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة.

 

اعرف سبب الخمول بعد الإفطار في رمضان.. فيديو

كشف الدكتور محمد سامح طه، الباحث بمعهد بحوث الأغذية، أنه يفضل عند الإفطار مع آذان المغرب تناول اللبن أو البلح بالماء

 

أول مرة تحصل|أمر غريب لم يحدث إلا في حلقة ليلى عبد اللطيف

حدث أمر غير مألوف في حلقات برنامج شيخ العرافين والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك في الحلقة التي كانت ضيفتها خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف.. فما القصة؟

 

جوتيريش يزور معبر رفح اليوم لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث أعلنت رويترز، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يصل إلى مصر اليوم لزيارة معبر رفح البري.

 

ليلى عبد اللطيف تفاجئ بسمة وهبة بأمر غريب.. والأخيرة: أول مرة تحصل

ظهرت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف لتثير الجدل من جديد من خلال توقعاتها، حيث أطلقت تنبؤات ومفاجآت على الهواء، فيما فاجأت الإعلامية بسمة وهبة بأمر غريب لم يحدث من قبل إلا في حلقتها، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم التفاصيل.

 

تقلبات حادة وسريعة|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات

 

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وتحرك جديد لـ عيار 21.. أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 23-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

التوك شو جوتيريش معبر رفح فصل الصيف الأرصاد

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