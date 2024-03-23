خبير مناخ: احذروا من فصل الصيف القادم.. والشتاء المقبل قارس البرودة

كشف تحسين شعلة، خبير المناخ وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، تفاصيل تغير التوقعات بـ حالة الطقس ودرجات الحرارة كل ساعة عبر التطبيقات على الهواتف، موضحا أن هذا ناتج عن التطرف في الظواهر الجوية.

وبين شعلة، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية “صدى البلد” مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أنه وبالاطلاع على الحالة الجوية من خلال نشرة الهواتف ولمدة سبعة أيام، فقد نجد التقريبات لـدرجات الحرارة لكن في خلال ساعة من الممكن أن تتغير درجات الحرارة وهذا يرجع للخلل الذي يحدث في طبقات الجو كالكتل الهوائية الباردة من أوروبا أو كتل هوائية من منطقة مليئة بالحرارة.



وأوضح خبير المناخ أن توقع التغيرات المناخية أو توقع الأرصاد يعتمد على الثبات في حالة الطقس، لافتا إلى وجود خلل كبير جدا في درجات الحرارة.

الشتاء القادم غير مسبوق في البرودة والصيف شديد الحرارة

وأضاف أن هذه الفترة تسمى فترة التقلبات ما بين فصل الشتاء والانتقال لفصل الصيف، مؤكدا أن التقلبات الجيدة سوف تقل بوجود الفصل.

وأشار إلى ظهور ظاهرة النينة عام 2023 وهي ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادي نصف درجة، ما أدى إلى تجمد نصف الكرة الأرضية والنصف الآخر يذوب، فبعض المناطق تشهد فيضانات وأمطارا ورياحا ومنطقة أخرى تواجه جفافا وحرائق.