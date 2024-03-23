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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

استدعاء مالك المركب.. قرارات النيابة العامة في حريق باخرة كورنيش الجيزة| فيديو

حريق باخرة الجيزة
حريق باخرة الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في اشتعال النيران بباخرة نيلية في شارع النيل السياحي في الجيزة، بعد السيطرة على النيران وإخمادها بدون إصابات ولا خسائر بشرية.

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تفاصيل حريق الباخرة النيلية في الجيزة

وطلبت النيابة العامة في الجيزة، التحريات في الواقعة كما انتدبت فريقا من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث، وطلبت الاستعلام عن ملف الباخرة النيلية واستدعاء مالك المركب للتحقيق معه.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية في الجيزة من محاصرة النيران في حريق باخرة شارع النيل السياحي، حيث تجرى الآن عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى حيث سيتم الكشف عن أسباب إندلاع النيران فور الانتهاء.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء إضافية للمساعدة في السيطرة على حريق باخرة شارع النيل السياحي في الجيزة، وواصلت 7 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة و3 لانشات إنقاذ نهري ولانش إطفاء كبير آخر محاولات السيطرة على النيران التي اندلعت في الباخرة النيلية المتواجدة على كورنيش النيل في الجيزة.

من جانبه وصل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى موقع حريق باخرة نيلية في شارع النيل السياحي في الجيزة، لمتابعة عمليات إخماد حريق الباخرة.

إنلاع حريق في باخرة نيلية بـ الجيزة

 وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن الباخرة النيلية متواجدة في شارع النيل السياحي، ومكونة من ثلاث طوابق وسطح والحريق اندلع في الطابق الثالث وسطح الباخرة.

ودفعت الأجهزة الأمنية في الجيزة بوحدات الإنقاذ النهري والإطفاء في النيل للسيطرة على حريق باخرة نيلية في شارع النيل السياحي، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعين للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، للسيطرة على الحريق وإخماده كما تم الدفع بوحدات الإطفاء النهري والإنقاذ من المياه للسيطرة على الحريق ومساعدة وحدات الحماية المدنية.

وتباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عمليات إخماد حريق نشب في باخرة نيلية على كورنيش النيل في الجيزة بشارع النيل السياحي قبل كوبري عباس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في مركب على كورنيش النيل في الجيزة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة.

الجيزة الباخرة النيلية الحماية المدنية شارع النيل السياحي حريق باخرة

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