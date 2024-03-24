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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا تفعل المرأة إذا فاجأها الحيض في عمرة رمضان؟

صدى البلد

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية، إن الحيض أو النفاس لا يؤثران على إحرام المرأة أثناء العمرة أو الحج.

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « ما يجب أن تفعله المرأة الحائض في العمرة ؟»، أن المرأة تبقى مُحرمة إذا أصابها الحيض أو النفاس وتتجنب محظورات الإحرام، ولا تطوف بالبيت حتى تطهُر من الحيض أو النِّفاس وتغتسل منهما.

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ماذا تفعل المرأة إذا فاجأتها الدورة الشهرية فى العمرة ؟

وأشار الى أن المرأة إذا فاجأتها الدورة الشهرية أثناء أدائها للعمرة فلا تصلى ولا تقرأ قرآنا إنما تقرأه إذا كان ذكرًا وقرآنًا ولها أن تذكر الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضى الله تعالى عنها (( إفعلى ما يفعله الحاج غير ألا تطوفى بالبيت )).

وتابع: إن كانت قد إقتربت على الانتهاء من العمرة او الحج فتقلد بعض المذاهب التى تقول أنه يجب على المرأة أن تعصب نفسها جيدا وتطوف،  فبعض المذاهب قالت ان عليها شاة والبعض الآخر قال ليس عليها شئ لان هذا رغما عنها.

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التصرف الشرعي للمرأة التي فاجأها الحيض في مناسك العمرة

أرسلت سيدة سؤالا الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية تقول فيه: " ماذا أفعل عند نزول دم الدورة الشهرية أثناء أداء مناسك العمرة؟ "

ردت لجنة الفتوى: إذا نزلت الدورة الشهرية على المرأة وقت إحرامها بالعمرة أو بعد الإحرام وقبل أن تطوف وتسعى فعليها الآتي تُحرم إذا لم تكن أحرمت، وتبقى مُحرمة إذا كانت أحرمت وتبقى في إحرامها وتتجنب محظورات الإحرام من وضع طيب وقص شعر او أظافر أو أن يجامعها زوجها بعد أن تطهر فهذا كله ممنوع عليها .

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وتستمر هكذا حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى وتتحلل وفإن كان الحيض نزل عليها وقت الطواف فإنها تقطع الطواف وتبقى حتى تطهر ثم تستأنف الطواف من جديد .

وتابع: إن كان الحيض نزل عليها بعد الطواف فإنه يجوز لها أن تسعى وهي حائض ثم تتحلل وتقصر شيء من شعرها.

ماذا تفعل المرأة إذا فاجأتها الدورة الشهرية فى العمرة التصرف الشرعي للمرأة التي فاجأها الحيض في مناسك العمرة

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