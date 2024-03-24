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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

السل
السل

يتم الاحتفال باليوم العالمي للسل في 24 مارس من كل عام لرفع مستوى الوعي العام حول وباء السل والعمل على القضاء على هذا المرض.

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طرق علاج منزلية لمرضى السل

على الرغم من أن علاج مرض السل يستمر لمدة 6-9 أشهر، إلا أنه يمكن تسريع علاجه باستخدام هذه العلاجات المنزلية الطبيعية، فيما يلي قائمة طعام لمرضى السل والتي من شأنها تسريع عملية الشفاء.

1. الأطعمة الغنية بالفيتامينات A وC وB المركب وE

الأطعمة التي تعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات A وC وE مثل الطماطم والبرتقال والجزر والمانجو والقرع الحلو والجوافة والمكسرات ، إذا تمت إضافتها إلى النظام الغذائي لمريض السل، يمكن أن تفيدهم بشكل كبير، الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب المركب مثل الأسماك والدجاج يمكن أن تشكل عنصرا هاما في نظامهم الغذائي.

2. الأغذية الغنية بالبروتين

يعاني مرضى السل من فقدان الوزن وفقدان الشهية، وبالتالي، يمكن إضافة الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والجبن وفول الصويا إلى وجباتهم الغذائية بكميات كبيرة لمنحهم الطاقة.

3. الأطعمة التي تعتبر مخزناً للزنك

تعتبر المكسرات وبذور عباد الشمس وبذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين مصادر رائعة للزنك، أنها توفر كميات كبيرة من العناصر الغذائية للجسم وتساعد في مكافحة أمراض مثل السل

السل مرضى السل طرق علاج منزلية لمرضى السل الطماطم بذور عباد الشمس

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