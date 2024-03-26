أمير عزمي: اللاعب الدولي يختلف عن المحلي.. وكرواتيا أقوى من نيوزيلندا

تحدث أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق عن سعادته بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقال أمير عزمي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "منتخب مصر أمامه مباراة قوية أمام كرواتيا في النهائي".

وتابع: "فترة ما بين المباراتين قريبة للغاية، وكرواتيا منتخب مختلف وخصم أقوى من نيوزيلندا".

وأضاف: "خوض مباراة أمام منتخبات كبيرة ستظهر خبرة اللاعبين، واللاعب الدولي غير اللاعب المحلي، وأتمنى أن يخوض حسام حسن مباريات قوية مع منتخب مصر في الفترة القادمة".